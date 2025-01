Grafiek: record van gemiddeld 159 km file op Vlaamse snelwegen tijdens werkdag in 2024

Op een werkdag stond er vorig jaar op de Vlaamse snelwegen gemiddeld 159 kilometer file. Dat was nooit eerder zoveel, zo blijkt uit de verkeersindicatoren voor heel 2024, die sinds maandag te raadplegen zijn op de website van het Vlaams Verkeerscentrum. Voor extra duiding over de evolutie van het snelwegverkeer in 2024 is het wachten op het jaarverslag van het Verkeerscentrum.

In 2023 stond er op de Vlaamse snelwegen op een werkdag nog gemiddeld 147 kilometer file. In 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis, was dat 142 kilometer. Tien van de twaalf maanden in 2024 waren de zwaarste in hun categorie. Alleen januari en juni klopten geen maandrecords. November was niet alleen de zwaarste novembermaand ooit, maar ook de allerzwaarste filemaand sinds de start van de metingen in 2011, met op werkdagen gemiddeld 206 kilometer file.

Opvallend was dat de files in de avond vorig jaar langer bleven staan, waardoor avondspitsen vaak nog een pak zwaarder uitvielen dan die in de ochtend en doorgaans voor meer hinder zorgden. En hoewel de filedruk bleef stijgen, was er vorig jaar nog altijd een beetje minder verkeer (zowel auto- als vrachtverkeer) dan voor corona.

Als reden voor de zware files op de Vlaamse snelwegen vorig jaar ziet het Vlaams Verkeerscentrum een combinatie van factoren. “Enerzijds voelen we de verzadiging van grote delen van het snelwegnetwerk, met veel zones op de Antwerpse en Brusselse ring die gedurende een groot deel van de dag volzet zijn”, zegt Peter Bruyninckx, de woordvoerder van het Verkeerscentrum. “Anderzijds waren er de slechte weersomstandigheden in 2024, dat in ons land het natste jaar ooit was, was er hinder door wegwerkzaamheden en was er een recordaantal hinderongevallen (ongevallen met verkeershinder tot gevolg, red.).

Op een gemiddelde werkdag in 2024 waren er bijna twintig hinderongevallen”, aldus Bruyninckx. Het Verkeerscentrum zal de evolutie van het snelwegverkeer in 2024 dieper duiden in zijn jaarverslag.