Feminisme komt niet in golven maar is het eeuwige potentieel, de eeuwige storm.

Feminisme is niet ‘je mannetje staan’. Het is niet ‘ook mogen doen wat mannen doen’. Het is niet de onderdrukking van buiten naar binnen verplaatsen.

Feminisme is niet technocratisch. Het is geen verhaal van ‘oplossingen’, geen project of specialisatie. Feminisme zwaait als een wilde in het rond want weet dat het patriarchaat aan alle kanten tegelijk bevochten moet worden.

De valuta van feminisme is niet geld, de sprong vooruit is er niet een over de loonkloof. De strijd is niet die van de vrouwelijke ceo als het niet ook die van haar poetshulp is. Feminisme is niet het uitbesteden van onderdrukking aan slechtbetaalde vrouwen. Feminisme ruikt onraad in alle vormen van onderdrukking en dus in alle vormen van macht.

Feminisme is niet zakelijk, het sluit geen akkoorden. Het is als een kind, hongerig en koppig. Feminisme wordt ons niet verleend door de farmaceutische sector. Het is een hormonale tombola. Feminisme is geen reclame voor dagcrème of lingerie. Feminisme verkoopt niet goed. Het is niet mee met zijn tijd omdat het de tijd altijd zal uitdagen. Het laat zich niet samenvatten in geschiedenisboeken, kent te veel helden voor een goede film. Feminisme heeft geen lot, het is maar wat we ervan maken. Feminisme is altijd zwanger van de andere wereld, is het eeuwige Trojaanse paard.

Feminisme is tegelijk een praktijk van vreugde als een pretbederver. Feminisme kent vele gezichten want het patriarchaat heeft vele maskers op. Feminisme is de kunst van het ontmaskeren. Het begrijpt dat het patriarchaat zijn bestaansrecht haalt uit het aan banden leggen van de natuur, het uitbuiten van arbeiders en het geweld tegen ‘de ander’. Feminisme vindt bondgenoten in de natuur, de arbeider, de ander. Feminisme is niet wit en is het nooit geweest. Feminisme is geen praktijk van medelijden. Het is niet het berouw tegenover de sekswerker maar de erkenning van het sekswerk.

Feminisme is niet van de ene pasvorm in de andere gegoten worden. Niet de oude verwachtingen op de nieuwe gestapeld zien. Feminisme is niet binair, het bestaat bij gratie van de overstijging van het binaire. Het grensoverstijgende. Feminisme weet dat de trans gemeenschap aan de frontlinie van de feministische strijd staat en altijd heeft gestaan. Feminisme viert de verbeelding die ontspringt als de grip van seks en gender zich lost. Feminisme is elekrisch, het bestaat in de schoot van de veelheid en groeit bij het verschil. Feminisme komt niet in golven maar is het eeuwige potentieel, de eeuwige storm.

Martha Balthazar is theatermaakster. Haar column verschijnt tweewekelijks.