Ex-landbouwer Bram Bombeek: ‘Ik eet enkel zuivel en vlees van dieren die kunnen grazen’

Bram Bombeeck, voormalig landbouwer en journalist, is kersvers woordvoerder van minister Jo Brouns (CD&V).



Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Een recente kop in De Standaard: ‘Wonen op het platteland kan uw gezondheid schaden’. Van nature ben ik nogal optimistisch, maar hoe meer kranten ik lees, hoe meer dat wordt geschaad. Ik probeer dus zo min mogelijk kranten te lezen, wat wel lastig is als woordvoerder.

Wat is uw grootste mislukking?

Ik ben een aanhanger van het stoïcisme en tracht in het nu te leven, net als een koe die graast. Grote prestaties worden daardoor afgevlakt, maar mislukkingen ook. De samenwerking met mijn ouders op de boerderij is bijvoorbeeld mislukt, maar ik heb er wel veel uit geleerd.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Daar fantaseer ik constant over. Een jaar werken op een grote veehouderij in Nieuw-Zeeland, of charcuterie leren maken in Italië.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

België-Nederland op het WK van 1994. Ik was een enorme Michel Preud’homme-fan en hij heeft toen een wereldmatch gespeeld.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Ik eet enkel zuivel en vlees van dieren die kunnen grazen. Veel mensen zullen vinden dat ik daardoor net slecht bezig ben, maar ik geloof in regeneratieve landbouw. En ik ga níét tangodansen in Buenos Aires.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Joël De Ceulaer heeft me ooit vilein genoemd op Twitter.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Misschien had ik tijdens mijn studie beter andere specialisaties gekozen. Middeleeuwse landbouwgeschiedenis, bijvoorbeeld, of omgevingsrecht.

Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn?

Het politieke debat werd toen op straat gevoerd, met de vuist, terwijl we nu discussiëren op Facebook en Twitter. En onze politici slaan soms een mal figuur, maar de Eerste Wereldoorlog was nog van een ander kaliber. Al moeten we opletten: als onze instellingen niets meer gedaan krijgen, loert de autoritaire verleiding om de hoek.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Ik ben een enorme Elsschotfan, mijn favorieten zijn Een ontgoocheling en De verlossing. Maar ook een goede filmspeech, zoals die uit Gladiator, kan me emotioneel raken.

Waarover zou u meer willen weten?

Alles wat met ambacht en dieren te maken heeft. Ik heb een avondopleiding tot slager gevolgd en ik verslind videotutorials over pakweg zuurdesembrood maken, of ijs van rauwe melk.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Ik heb een vaste opdracht voor One Acre Fund, dat boeren in de Sahelregio ondersteunt om duurzaam te intensiveren.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Dat ze soms toch niet genoeg is.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Toen ik nog als journalist werkte, kookte ik altijd zelf. Een heel puur dieet, met orgaanvlees, rauwe eieren en dierlijke vetten. Maar nu er veel minder tijd is, grijp ik sneller naar troosteten, zoals een pak friet.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Ik hink op twee gedachten. Als anarchist met slechte ogen zou ik niet veel nuttigs kunnen doen in het leger. Maar ik volg ook schrijver Ernst Jünger, die zegt dat je om écht te leven, offers moet brengen en risico’s nemen.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Amor fati, omarm je lot.