Elk jaar stromen 15.000 langdurig zieken rechtstreeks naar pensioen

Elk jaar stroomt het equivalent van een kleine Belgische gemeente rechtstreeks door van een ziekte-uitkering naar het pensioen. In 2020, het recentste jaar in de cijfers van het Riziv, ging het om 15.904 langdurig zieken. Dat is bijna een tiende van het totale aantal Belgen dat in 2020 met pensioen ging, schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en het Belang van Limburg dinsdag.

Concreet bedoelen we met ‘langdurig zieken’ alle werknemers die langer dan één jaar arbeidsongeschikt zijn en sindsdien terugvallen op een ziekte-uitkering. Van die 15.904 langdurig zieken in 2020 was drie vierde op het moment van de pensionering al meer dan vijf jaar arbeidsongeschikt. Opvallend: 2.817 werknemers waren op dat moment zelfs al langer dan twintig jaar langdurig ziek.

Het Riziv verzamelde de cijfers naar aanleiding van een parlementaire vraag van oppositiepartij PVDA aan minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit). Zelf wijst de PVDA vooral op de sterke stijging bij de langdurig zieken die nét voor hun pensioen uitvielen en dus nog maar een of twee jaar langdurig ziek waren. In 2016 waren er dat nog maar 742. In 2020 liep dat al op tot 1.306, bijna het dubbele.