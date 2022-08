Knack Focus-columnist Paul Baeten stelt vijf zomerweken lang een nieuwe stem voor. Deze week: Hayat Tijari.

Deze zomer kwamen ‘Brusselse jongeren’ vaak negatief in het nieuws: vechten aan de Blaarmeersen, rellen aan de Zuidfoor.

En wat hoor je dan vanuit Vlaanderen? ‘Onze normen en waarden zijn in gevaar!’ Ik bewandelde de diepste krochten van mijn brein, maar kreeg geen idee van wat ‘onze normen en waarden’ dan wel inhouden of waarin ze verschillen van die van elke weldenkende mens, wars van kleur of geloof.

Die bel luidt ook enkel wanneer het over jongeren met een migratieachtergrond gaat. Alsof het onderontwikkelde wezens zijn die we moeten opvoeden. ‘Brusselse jongeren, niets dan last!’ Dat kan tellen als veralgemening, maar de toon is wel gezet. De logica zelve dat de Vlaming ons bij hetzelfde zootje ongeregeld gooit.

Maar diezelfde Vlaming roept net zo goed onthutst uit: ‘Onbenullen zetten het stadion op stelten en in één klap zijn wij allemaal hooligans! Niet iedereen zomaar over dezelfde kam scheren!’ Klopt helemaal, lieve Vlamingen. Een hele groep viseren omdat enkelingen zich misdragen, is inderdaad stompzinnig.

Een hele groep viseren omdat enkelingen zich compleet misdragen, is inderdaad stompzinnig.

In Jurgen Conings zagen velen een held. Maar vervang Jurgen Conings door een Ahmed El Bouazza en de hele Maghrebijnse gemeenschap is de kop van Jut. In uitgebreide panels zouden we het verband bespreken tussen de culturele achtergrond van El Bouazza en een Bepaalde Religie. Op een persconferentie zou terecht gedreigd worden met gerechtelijke stappen. Politiekorpsen stonden in opperste paraatheid klaar met traangas. En weer: ‘Onze normen en waarden zijn in gevaar, monseigneur! Waarom praat niemand met die jongeren?’

Er wordt veel minder naar culturele of religieuze correlaties gezocht wanneer het bijvoorbeeld gaat over mensen die protesteren tegen de coronamaatregelen. Ook niet als ze week na week de hoofdstad aan gort slaan, want dan klinkt het: dat is een kleine minderheid! Emigreer je naar het buitenland, dan zien ze Vlamingen of Belgen gelukkig ook niet als klonen van Hans Van Themsche, Kim De Gelder, Marc Dutroux of de nazaten van de Bende van Nijvel. Ga je op zoek naar een huis of nieuwe job, dan wimpelen ze je niet af omdat je Janssens of Vandenbergh heet.

De focus op het ontbreken van normen en waarden bij criminele feiten hoort echt niet af te hangen van de etniciteit, kleur of religie van de daders. Die polariserende kijk op zulke feiten is net het grootste probleem. Het is een virus. En het virus muteert, het virus woekert lustig voort.