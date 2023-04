‘Doet u dat ook, winkelpersoneel uitschelden aan de zelfscan?’

Knack-redacteur Peter Casteels gooit elke week een blokje hout op het vuur.

Isabel Albers van De Tijd zei het onlangs tussen neus en lippen in De afspraak op vrijdag: klanten van verzelfstandigde supermarkten vinden het personeel daar vriendelijker dan in de winkels die grote ketens in eigen beheer hebben.

Sinds Delhaize zijn eigen, grotere winkels wil verzelfstandigen en de vakbonden daar al wekenlang tegen protesteren, is er in de media een cultuuroorlogje bezig over de verschillen tussen die supermarkten. Vooral liberalen brengen odes aan de lokale superette, soms op het kleffe af. Het enige relevante verschil is nochtans dat het personeel er slechter betaald wordt en flexibeler moet zijn. (Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik schrik nog elke keer wanneer ik lees hoe weinig sommige mensen verdienen die alvast fysiek veel harder werken dan ik.)

Zou het personeel in die superettes daadwerkelijk vriendelijker zijn dan de mannen en vrouwen die in de grote winkels werken? Ik wil zo’n stelling toch minstens eerst onderzocht zien worden door Stijn Baert, die ze bij wijze van wetenschappelijk onderzoek kan voorleggen aan een panel van duizend Vlamingen.

Niemand is overigens vriendelijker tegen mij dan een zwerver op straat die ik net twee euro heb gegeven.

Aan dat alles moest ik denken toen ik deze week aan de zelfscan van zo’n verzelfstandigde supermarkt stond aan te schuiven. Toen een kassamedewerker er een klant moest controleren op diefstal, werd hij uitgebreid verrot gescholden. Die klant dacht, zoals iedereen trouwens, dat hij er om welbepaalde redenen werd uitgepikt. Het was een stupide gedachte want uiteraard bepaalt een algoritme wie wanneer wordt gecontroleerd. De medewerker vertelde achteraf dat zo’n scheldpartij hem elke dag een heel aantal keren overkomt.

Ik zou niet over deze anekdote zijn begonnen als de Nederlandse omroep NOS niet onlangs een onderzoekje naar dat soort gedrag had gevoerd. Zeker als iemand echt iets gestolen blijkt te hebben, kan de sfeer snel akelig worden. Het zijn bovendien vaak jobstudenten die aan de zelfscan staan, en tieners en twintigers weten al helemaal niet hoe ze met zulke hufters moeten omgaan. Eigenlijk geloof ik dat het personeel in eender welke supermarkt even vriendelijk is, net zoals sommige klanten zich overal hetzelfde gedragen: als eikels.