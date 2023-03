Hoe vaak hebben we seks? Hoe tevreden zijn we erover? En hoe goed zijn we mee in de genderdiscussie? In opdracht van Knack bevroeg Kantar 1046 Belgen over hun seksleven. Leg nu zelf de test af en vergelijk.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.