Crowdfundingcampagne moet openluchtzwemmen in Brussel verankeren

Brussel moet definitieve publieke openluchtzwemplaatsen krijgen. Dat vinden de vzw Pool is Cool en het sociale crowdfundingplatform Growfunding. Onder de noemer ‘Je veux nager’, naar een klassieker van de onlangs overleden muzieklegende Arno, wordt vrijdag een crowdfundingcampagne voor openluchtzwemmen in onze hoofdstad gelanceerd.

Arno gaf voor zijn dood nog toestemming om zijn nummer, intussen 20 jaar oud, te gebruiken voor het goede doel. ‘Je veux nager’ begint aan een nieuwe tournee door de Brusselse muziekscène: vijf Brusselse bands, waaronder Splendeur en Tropicant, nemen hun eigen versie op van de klassieker van ‘le plus beau’. In Anderlecht opende Flow, een pop-up openluchtzwembad, vorige zomer voor de eerste keer de deuren. Pool is Cool, opgericht in 2016, wil openluchtzwemmen echter definitief verankeren in de hoofdstad. De motivatie is niet louter sportief.

Een openluchtzwembad heeft een maatschappelijke meerwaarde, luidt het: mensen van een waaier aan achtergronden komen er samen, en bovendien is de bedoeling om jongeren uit de lokale gemeenschap die moeite hebben om hun draai te vinden in het leven, het zwembad te laten uitbaten, met ondersteuning van de vrijwilligers van Pool is Cool. De initiatiefnemers hopen met de crowdfunding zo’n 60.000 euro op te halen. Pool is Cool steunen, kan tot 10 juli via growfunding.be/pooliscool.