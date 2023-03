Bijna 85.000 katten en iets meer dan 97.000 honden geregistreerd in 2022

In 2022 werden in Vlaanderen bijna 85.000 katten en iets meer dan 97.000 honden geregistreerd. Zo bericht De Zondag op basis van cijfers van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). De cijfers liggen lager dan in coronajaren 2020 en 2021.

Sinds 1998 geldt er een identificatie- en registratieplicht voor honden. Alle honden dienen gechipt te worden en geregistreerd te zijn voor ze verhandeld worden. Die registratie gebeurt via het officiële platform DogID. Sinds 2017 is dit ook voor katten verplicht via het platform CatID. Vorig jaar werden 97.063 honden geregistreerd. In 2021 ging het nog om 112.961 viervoeters. Ook werden vorig jaar minder katten geregistreerd, namelijk 84.995 tegenover 97.125 in 2021. Daarnaast geven de databanken ook een zicht op de populairste rassen.

Bij de honden staat de Canis Vulgaris, of de gewone straathond, op nummer één, gevolgd door de Chihuahua, de Labrador Retriever, de Border Collie en tenslotte de Teckel. Bij de katten staat de Europese kat bovenaan, gevolgd door de Felis Vulgaris (straatkat), de Britse korthaar, de huiskat korthaar en de Maine Coone. “Bij de geregistreerde honden waren Max (reu) en Luna (teef) vorig jaar de populairste namen, bij de katten waren dat Simba (kater) en Nala (kattin)”, besluit Weyts.