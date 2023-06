Groen-schepen Filip Watteeuw over anti-SUV-actie in Gent: ‘Niet slim of constructief’

De recente actie van Tyre Extinguishers in Gent, waarbij activisten de banden van SUV’s lieten leeglopen, zorgt voor gemengde reacties. ‘Ze kaarten een reëel probleem aan’, vindt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw.

Lees hier het volledige artikel: ‘Weg met de SUV!’: een avond op pad met Tyre Extinguishers in Gent

Anonieme activisten van Tyre Extinguishers hebben dit jaar al drie keer toegeslagen in Gent. Ze vinden dat zware personenwagens zoals SUV’s maar ook pickups niet thuishoren in de stad. Hun argumenten zijn stilaan bekend: SUV’s zijn gevaarlijk voor voetgangers en fietsers, en leggen buitensporig veel beslag op de schaarse ruimte van het openbaar domein. Aangezien ze weinig energie-efficiënt zijn, belasten ze nodeloos het klimaat en de luchtkwaliteit. Hoe groter en zwaarder, hoe meer zeldzame materialen aan de productie te pas komen, zeker wanneer het om elektrische wagens gaat.

De Gentse schepen van Mobiliteit, Filip Watteeuw (Groen) – de man achter het mobiliteitsplan van de stad – reageert.

Begrijpt u dat activisten dit punt maken door stiekem banden van geparkeerde SUV’s te laten leeglopen?

Filip Watteeuw: Ik heb absoluut geen begrip voor hun methode. Met zulke acties ga je niemand op andere gedachten brengen, eerder integendeel. Hun aanpak is niet slim of constructief. Maar ze zetten wel een reëel thema op de agenda. Er is een probleem met grote wagens in de stad.

Hoe ervaart u dat zelf?

Watteeuw: Onveiligheid. Ik ben een fervent fietser en voetganger. Ingehaald worden door zo’n Ram (populaire Amerikaanse pickup, nvdr) vind ik echt intimiderend. De autolobby relativeert het risico van SUV’s met studies waaruit moet blijken dat ze bij een aanrijding niet gevaarlijker zijn dan gewone personenwagens. Sta me toe daaraan te twijfelen. Naast snelheid is vooral massa bepalend voor de impact. Hoe zwaarder een voertuig, hoe groter de impact, dat valt niet te ontkennen. En dan zwijg ik nog van de dode hoeken van terreinwagens en pickups.

Maar ook het ruimtebeslag is problematisch. De Gentse straten en pleinen worden voor 70 à 75 procent door auto’s in beslag genomen, in de vorm van rijwegen en parkeerstroken. En dat ondanks de 6000 parkeerplaatsen die we de voorbije jaren al herbestemd hebben.

Het Gentse Milieufront (GMF) werkt aan een memorandum over mobiliteit met het oog op de lokale verkiezingen van oktober 2024. Een van de eisen betreft het parkeerbeleid. Momenteel is de eerste bewonerskaart gratis, een tweede kaart kost 250 euro per jaar. Maak alle kaarten betalend, stelt het GMF voor, volgens een variabel tarief gebaseerd op de cataloguswaarde van de auto, die een sterke correlatie met gewicht en vermogen vertoont. Staat u achter dat idee, dat van de Duitse stad Freiburg werd geleend?

Watteeuw: Ik wil niet vooruitlopen op ons verkiezingsprogramma, maar het klinkt als een interessant idee. Kijk, het parkeerbeleid raakt niet alleen aan ruimtelijke ordening, het heeft een sociale dimensie. Horeca-uitbaters moeten betalen om een terras op het openbaar domein te plaatsen. Idem voor wie een werfzone afbakent op het openbaar domein. Dan is het toch vreemd dat parkeren gratis mag? Ook ten aanzien van de 40 procent Gentenaars die geen auto bezitten.