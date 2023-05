Anoniem drugsmeldpunt Limburg registreerde in 2022 in totaal 477 meldingen

Het anoniem drugsmeldpunt Limburg registreerde vanaf de opstart tot eind december 2022 in totaal 1.267 meldingen. Burgers kunnen meldingen doen als ze verdachte handelingen waarnemen. Die wijzen mogelijk op een cannabisplantage, een drugslab of een dumping van drugsafval. Vorig jaar stond de teller op 477 meldingen. Het Limburgse parket maakte na het bestaan van vier jaar een balans op.

“In 2019 nam het drugsmeldpunt een voorzichtige start met 169 meldingen, in 2020 registreerde men 226 meldingen, in 2021 steeg dit aantal naar 395 meldingen en in 2022 verwertke het meldpunt maar liefst 477 meldingen. Tot eind december 2022 kwamen er in totaal reeds 1.267 meldingen binnen. Gemiddeld leidt ongeveer 30 procent van deze meldingen tot extra politionele informatie in lopende of nieuwe onderzoeken. Iets meer dan 10 procent van de meldingen levert een onmiddellijk positief resultaat op waarbij een labo, plantage of dumping wordt aangetroffen,” vertelt Marijke Teunis, woordvoerster van het Limburgse parket.

Vorig jaar ontdekte men er 14 plantages en 2 synthetische laboratoria in Limburg. Van alle meldingen die in 2022 werden geregistreerd bood 39 procent extra politionele informatie. Van de 477 meldingen zorgden 39 in 2022 voor een positief resultaat. Dat betekent dat 39 meldingen effectief hebben gezorgd voor de ontdekking van een druggerelateerd feit.

Er wordt ook informatie verzameld over mogelijke drugsdealers en bepaalde hotspots of over drugsfeestjes. Ook aan die meldingen schenkt de politie de nodige aandacht. Om de meldingsbereidheid van de burger te verhogen, maar ook om de bekendheid van het anoniem drugsmeldpunt bij het grote publiek te vergroten, nam de organisatie tal van initiatieven.

Infoavonden zoals “Smell it”, waarbij deskundigen vanuit parket, federale politie of het NICC burgers wijzen op de gevaren van drugsproductie, reiken ook signalen aan die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een drugslab, synthetische dumping of plantage. “De productie van drugs wordt een steeds groter probleem, ook in Limburg. Die productie heeft gevolgen voor onze veiligheid, onze gezondheid en onze leefomgeving. Drugsproductie is schadelijk voor ons allen. Het blijft dus belangrijk dat mensen verdachte elementen doorgeven,” aldus Teunis.