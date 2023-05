Andere religies in de kijker: ‘Iedereen voelt zich alsof hij van een feestje komt’

Niet elke gelovige in ons land is katholiek, joods of islamitisch. We bezochten mensen die een eerder zeldzame levensbeschouwing aanhangen.

Patricia Darkwaq gaat elke zondag naar de gospelkerk

‘Wij zijn christenen, maar we gaan niet naar een gewone kerk. Wel naar gospeldiensten. Dat zijn misvieringen waarin muziek, samenzang en zelfs dans centraal staan. Het woord “gospel” is een samentrekking van de woorden ‘good’ (goed) en ‘spell’ (boodschap). Het zijn positieve liederen, waarmee mensen hun geloof uitdragen en verkondigen.

We aanbidden dezelfde god als de meer traditionele Vlaamse kerken, maar onze diensten zijn veel uitbundiger. Dat komt waarschijnlijk door het opzwepende ritme van onze lofzangen. De beat van die nummers laat niemand onbewogen. Bij ons kun je dus echt over een “mis-viering” spreken. Na afloop voelt iedereen zich positief en uitgelaten. Alsof we net van een feestje komen.

Mijn kinderen en ik gaan elke zondag naar de gospelkerk. Het zorgt voor een enorme verbondenheid. Binnen ons gezin, maar ook met de andere aanwezigen. Naar een gewone misviering zou ik niet gaan. Gospel makes me happy! Waarom dan voor een minder plezierig alternatief kiezen?’

Gurwinder Singh, Navdeep Kaur en Angad zijn sikhs

‘Het sikhisme is geïnspireerd op de geschriften van tien goeroes. Er zijn een paar belangrijke pijlers. Zo is er voor ons maar één God en zijn gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid ons hoogste goed. Om dat te bereiken leiden we een leven waarin discipline, hard werken en liefdadigheid een grote rol spelen. Voor een sikh is iedereen evenwaardig. Elke vorm van onderdrukking op basis van godsdienst, kaste, kleur of geslacht wordt ten stelligste afgekeurd.

Een sikh herken je aan vijf symbolen: een tulband om zijn ongeknipte haren te beschermen, een houten kam om die haren te verzorgen, een losse onderbroek die urenlang mediteren mogelijk maakt, een metalen armband en een kleine dolk.

Gurwinder Singh, Navdeep Kaur en Angad © Debby Termonia

België telt ongeveer tienduizend sikhs. Dat is niet genoeg om officieel erkend te worden door de overheid. Jammer, want anders zou ons geloof ook op school gegeven kunnen worden én zouden onze kinderen hun vrije tijd niet hoeven op te offeren om de heilige schrift te bestuderen.’

Yuko Kaneko is aanhanger van het shintoïsme

‘Het shintoïsme is de oorspronkelijke religie van Japan. In ons geloof worden er ontelbaar veel goden of kami aanbeden. Veel van hen zijn verbonden aan de natuur, een specifieke plaats of onze voorouders. In tegenstelling tot andere religies heeft het shintoisme geen heilige schriften of profeten. De kami zijn ook geen godheden in de westerse zin van het woord. Ze bewonen dezelfde wereld als wij. En volgens het shintoïsme veranderen mensen na hun dood in goden.

Het shintoïsme is een optimistisch geloof. De kami beschermen ons maar kunnen ons ook straffen met dingen zoals een natuurramp. Met onze rituelen willen we de goden bedanken. We stemmen ze gunstig door de voorwerpen waarin ze wonen goed te onderhouden en de natuur te respecteren. Traditioneel worden ze vereerd in een shintoschrijn, maar veel Japanse gezinnen hebben thuis ook een klein shintoaltaar, waarmee ze de kami van hun gestorven voorouders eren.’

Met dank aan de Japanse Tuin Hasselt