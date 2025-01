Aantal opgepakte transmigranten steeg in 2024, na jaren van daling

Het aantal transmigranten dat in 2024 in West-Vlaanderen werd gevat, ligt hoger dan het jaar ervoor. Met 632 transmigranten wordt de daling van de afgelopen jaren doorbroken. Transmigranten probeerden ook opvallend vaker in vrachtwagens te klimmen.

Dat blijkt vrijdag uit een rapport dat de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, liet opstellen.

Na de daling van de afgelopen paar jaar is het aantal transmigranten in West-Vlaanderen opnieuw gestegen. In 2024 werden in totaal 623 transmigranten gevat, terwijl dat er in 2023 nog minder dan 400 waren. Zeventig procent van alle aangetroffen transmigranten in België werden in 2024 aangetroffen in West-Vlaanderen, terwijl dat de afgelopen jaren schommelde rond de 50 procent.

Volgens gouverneur Carl Decaluwé is de oorzaak van de stijging moeilijk te achterhalen. ‘Er zijn verschillende factoren. Er wordt gerichter gecontroleerd, het weer speelt een factor en ook het beleid in het Verenigd Koninkrijk speelt een rol. Ook de routes naar Europa die veranderen, kunnen invloed hebben op de toestroom naar West-Vlaanderen.’

Afgelopen jaar probeerden ook meer transmigranten in vrachtwagens te klimmen om mee te rijden. Dat houdt heel wat risico’s in. Zo lieten in 2019 nog 39 Vietnamezen het leven in een koelcontainer omdat er te weinig zuurstof was. In 2024 werd iets meer dan 10 procent van de transmigranten in een koelcontainer gevonden. In een aantal gevallen werd door de transmigranten zelf een noodoproep uitgestuurd om uit de koelcontainer te worden bevrijd.

De meeste transmigranten kwamen in 2024 uit Eritrea, Soedan en Irak. Verhoudingsgewijs wordt ongeveer 60 procent van de transmigranten aangetroffen in de kustregio, waarvan ongeveer 40 procent in de havenzone van Zeebrugge.