Luik: PS beëindigt gesprekken met PVDA

PVDA wou in Luik vooral inzetten op meer sociale woningen, het behoud van open ruimte, gratis bussen en een lagere verloning voor het bestuur. Volgens PS zoekt PVDA daarvoor vooral zijn heil in nieuwe belastingen en een toenemende schuld.

'PVDA is er niet in geslaagd de campagnemodus te verlaten, een verantwoordelijke houding aan te nemen en zich als een stevige partner voor het bestuur te tonen', concludeert PS. Zo wil PVDA het aantal sociale woningen laten stijgen tot 10 procent van het totale aantal woningen. 'PVDA wil 4.000 sociale woningen bouwen, met een kost van 377 miljoen euro in 20 jaar', stelt PS dinsdag. 'Dat is 19 miljoen euro per jaar, terwijl het investeringsbudget van de stad, het OCMW en de politie 25 miljoen bedraagt. PVDA wil dat oplossen door het schuldenplafond op te trekken.'

Volgens PS wil PVDA ook de inkomsten drastisch optrekken door bijvoorbeeld de belasting op openbare parkings te verdriedubbelen tot 365 euro per plaats, terwijl het Waals gewest 100 euro aanbeveelt. Bij een stijging van de belastingen voorspelt PS een massale verhuis van jobs naar andere gemeenten. De socialisten zetten hun gesprekken verder met de vijf andere partijen die een plaats in de gemeenteraad wisten te veroveren: MR, Vert Ardent, cdH, Vega en DéFI.