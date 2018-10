Geen 'tsunami', wel een triomf voor PTB-PVDA in Brussel en Wallonië

'Het is dus niet het bloedbad geworden dat velen hadden voorspeld', zei PS-voorzitter Elio Di Rupo op het partijhoofdkwartier zondagavond, en hij had gelijk. In belangrijke Waalse steden zoals Charleroi, Luik en Bergen, de thuisstad van Di Rupo, bleef de PS ondanks de opgang van de PTB-PVDA ruim de grootste partij. In Charleroi behield Paul Magnette ondanks verlies de volstrekte meerderheid. Hij haalde ook een recordaantal voorkeurstemmen en houdt zo zijn kansen op het partijvoorzitterschap gaaf. Magnette moest wel op de koop toe nemen dat de PTB in de grootste stad van Wallonië, aangevoerd door de Vlaamse huisdokter Sofie Merckx, de op één na grootste partij werd en van 1 naar 9 zetels in de gemeenteraad gaat.

