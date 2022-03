Defensieminister Ludivine Dedonder wil nóg extra geld voor het leger, bovenop de deal van 10 miljard euro die al beklonken is. Dat zegt de ambitieuze Henegouwse aan de vooravond van de belangrijke NAVO-top met de Amerikaanse president Joe Biden. 'Als we één voet op Oekraïense grond zetten, dan treden we buiten het verdrag.'

De Lambermont 8, het politieke hoofdkwartier van Defensie. Het is een vroege donderdagochtend. Ludivine Dedonder (PS) straalt in een zwart-rood pak. Ze is jarig vandaag: 45 lentes jong. 'Ben ik blij mee', zegt ze. 'Ik hou van ronde getallen.' Of we een liedje moeten zingen, vraagt de fotograaf. Ze schatert het uit.

'We zijn gisteren met het gezin naar de Champions League gaan kijken: Lille tegen Chelsea. Wat een prachtige wedstrijd. Veel sfeer ook", vertelt Dedonder aan De Zondag. Ze toont enkele filmpjes op haar smartphone. Ze heeft ervan genoten, zegt ze zacht. Heel even weg van de oorlog. Dedonder is voetbalgek. Als kind fan van Club Brugge, later van Standard Luik. Maar vandaag is weer bittere ernst. 'Het is oorlog op het Europese continent. Wie had dit kunnen voorspellen? Niemand, denk ik.'

Toch zal de regering het budget niet naar 2 procent van het Brutto Binnenlands Product (BBP) trekken. Dat is verwachte bijdrage van NAVO-lidstaten. 'Die 2 procent is het streefdoel. Dat is de richting die we uitmoeten. We hebben daarom een groeipad uitgetekend naar 1,54 procent in 2030 ( vandaag is het 1,12 procent, red. ). We hebben begin dit jaar, vóór de oorlog uitbrak, een belangrijk akkoord gesloten om ruim 10 miljard euro extra te investeren in materieel, plús een permanente inspanning voor het personeel.'

Dedonder wil het huidig budget nog sterk optrekken. 'We moeten opnieuw over extramiddelen spreken. We hebben op korte termijn - dat betekent dit jaar - een extra enveloppe nodig om de meest dringende noden in te vullen. Als de regering akkoord gaat om het budget te verhogen, zullen we in de eerste plaats werken aan de uitrusting van onze militairen en aan cyberveiligheid', zegt ze in het interview met De Zondag.

