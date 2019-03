Luc Tuymans over zijn tentoonstelling in Venetië: 'Wie dit mooi vindt, heeft er geen fluit van gesnapt'

In Palazzo Grassi, het Venetiaanse stadspaleis van tycoon en kunstcollectioneur François Pinault, brengt Luc Tuymans met La Pelle een verbluffend overzicht van dertig jaar schilderen. Monumentaal en dreigend werk, dat geen rooskleurig beeld van onze wereld schetst. 'Milder worden of waardig ouder worden, is voor mij geen optie', zegt Luc Tuymans. Knack zocht hem op in Venetië.

Het lijkt alsof Tuymans' mozaïek met zijn groenmarmeren omlijsting in het Palazzo Grassi er altijd al is geweest. © Delfino Sisto Legnani en Marco Cappelletti / Palazzo Grassi