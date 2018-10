Louis Tobback vindt resultaat van SP.A 'rampzalig'

De SP.A dreigt al haar burgemeesters in de Vlaamse centrumsteden op Leuven na kwijt te spelen, en zakte bij de provincieraadsverkiezingen zelfs onder het resultaat van Groen. Daarmee is SP.A de enige echte verliezer van de verkiezingen van zondag. Voorzitter John Crombez blijft evenwel nog zeker tot de nationale verkiezingen in mei zitten, en ook Louis Tobback vraagt niet expliciet om zijn ontslag. 'Als hij zelf wil voortploeteren zoals hij nu bezig is, dan is dat zijn zaak.'

Als eerste en belangrijkste reden voor het zoveelste verlies, wijst Tobback naar de energie die Crombez heeft gestoken in de decumul en de plafonnering van het loon van mandatarissen. Tobback: 'Als een SP.A'er nog eens minister wordt, verdient hij dus meer dan wat de statuten vandaag toelaten. Moet hij het bedrag boven dat plafond dan in de partijkas storten? We zijn zoals de PVDA geworden, maar niemand was in dat soort zaken geïnteresseerd.'

Tobback begrijpt ook nog steeds niet waarom politici zoals Tom Balthazar in Gent en Ans Persoons in Brussel zo snel werden opgeofferd. 'Maar we zijn nu wel helemaal zuiver, hoor', zegt hij daarover. 'We staan in ons blootje.'

Leuven, waar Mohamed Ridouani partijgenoot Tobback zal opvolgen als burgemeester, is één van de weinige succesverhalen die de SP.A zondagavond kon voorleggen. Het was Tobback die Ridouani twaalf jaar geleden als schepen opnam in zijn Leuvense college. Tobback: 'Ik heb mijn nek heel ver uitgestoken, en ik heb me tot het laatste moment zelfs afgevraagd of de zichtbaar allochtone roots van Mohamed niet in zijn nadeel zouden spelen. Het is wonderlijk goed gelukt. We schrijven in Leuven geschiedenis.'

Tobback voorspelt voorts dat Bart De Wever in Antwerpen wel degelijk zal proberen om een grotere coalitie op de been te brengen in plaats van de huidige voort te zetten. 'Denkt u dat die coalitie verder kan met maar 1 zetel op overschot?' vraagt Tobback zich af. 'Wil De Wever dat wel? Ook in de N-VA kan er al eens een dissident opduiken of iemand eens een hele tijd afwezig zijn of uitvallen door ziekte.'