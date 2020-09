'Wij vinden het ongezond dat er politieke druk zou worden uitgeoefend om kritiek op de ziekenfondsen of op de werking van een minister in de Vlaamse regering in de kiem te smoren.' Dat zei Lorin Parys (N-VA) dinsdag bij een vraag aan Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) in het Vlaams Parlement. Er woedt een discussie over het vertrek van professor emeritus Jan De Maeseneer uit de stuurgroep van het contactonderzoek.

In Knack had De Maeseneer onder meer gezegd dat 'de contacttracing niet alleen een logistiek maar ook een politiek probleem is' en dat 'de ziekenfondsen die de contacttracing organiseren, hun macht blijkbaar liever niet willen afgeven. En we zitten met een minister die er geen blijk van geeft dat hij begrijpt waar het over gaat.'

Vivel (het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn) stuurde vervolgens een andere vertegenwoordiger naar de stuurgroep voor het contactonderzoek. Het kabinet van Beke zou daar op hebben aangedrongen.

De minister ontkende dat dinsdag in het parlement. Volgens hem heeft Vivel zelf beslist dat de directeur van het instituut voortaan zou deelnemen aan de stuurgroep in plaats van de professor. Die blijft wel plaatsvervanger. 'Er is vanuit mijn kabinet geen wijziging gevraagd in de afvaardiging van Vivel. Ikzelf noch een van mijn medewerkers nam overigens deel aan de bewuste stuurgroep. Voor de regering was het kabinet-Jambon vertegenwoordigd.'

Die uitleg kon N-VA niet geheel overtuigen. De kern van het probleem is volgens Parys de mening van De Maeseneer over de ziekenfondsen. 'Hij is erg kritisch voor de rol van de ziekenfondsen. Hij vindt dat ze een rol te spelen hebben, maar dat ze zich moeten herorganiseren en vooral loskomen van politieke partijen.'

Volgens Parys rijst er nog een tweede probleem, omdat Beke twee medewerkers in dienst heeft met een verleden bij de CM, terwijl het contract voor de contactopsporing werd toegewezen aan de ziekenfondsen en Vlaanderen moet toezien op een correcte uitvoering. Het gaat om de kabinetschef en de adviseur contactonderzoek.

'Dat contract is onderhandeld door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, niet door het kabinet', reageerde Beke. 'De resultaten van die onderhandeling zijn voorgelegd aan de regering, maar mijn kabinetschef maakt geen deel uit van die werkgroep.'

In Knack had De Maeseneer onder meer gezegd dat 'de contacttracing niet alleen een logistiek maar ook een politiek probleem is' en dat 'de ziekenfondsen die de contacttracing organiseren, hun macht blijkbaar liever niet willen afgeven. En we zitten met een minister die er geen blijk van geeft dat hij begrijpt waar het over gaat.' Vivel (het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn) stuurde vervolgens een andere vertegenwoordiger naar de stuurgroep voor het contactonderzoek. Het kabinet van Beke zou daar op hebben aangedrongen. De minister ontkende dat dinsdag in het parlement. Volgens hem heeft Vivel zelf beslist dat de directeur van het instituut voortaan zou deelnemen aan de stuurgroep in plaats van de professor. Die blijft wel plaatsvervanger. 'Er is vanuit mijn kabinet geen wijziging gevraagd in de afvaardiging van Vivel. Ikzelf noch een van mijn medewerkers nam overigens deel aan de bewuste stuurgroep. Voor de regering was het kabinet-Jambon vertegenwoordigd.' Die uitleg kon N-VA niet geheel overtuigen. De kern van het probleem is volgens Parys de mening van De Maeseneer over de ziekenfondsen. 'Hij is erg kritisch voor de rol van de ziekenfondsen. Hij vindt dat ze een rol te spelen hebben, maar dat ze zich moeten herorganiseren en vooral loskomen van politieke partijen.' Volgens Parys rijst er nog een tweede probleem, omdat Beke twee medewerkers in dienst heeft met een verleden bij de CM, terwijl het contract voor de contactopsporing werd toegewezen aan de ziekenfondsen en Vlaanderen moet toezien op een correcte uitvoering. Het gaat om de kabinetschef en de adviseur contactonderzoek. 'Dat contract is onderhandeld door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, niet door het kabinet', reageerde Beke. 'De resultaten van die onderhandeling zijn voorgelegd aan de regering, maar mijn kabinetschef maakt geen deel uit van die werkgroep.'