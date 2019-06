Als het Vlaams Belang tijdens eventuele regeringsonderhandelingen de rechten van holebi's wil terugdraaien, 'dan zouden dat hele korte onderhandelingen zijn'. Dat zei N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys dinsdag in Terzake. 'Dat zal het in elk geval zonder ons zijn.'

Aanleiding voor het interview met Parys is een interview met Dominiek Sneppe uit Loppem (Zedelgem), een Vlaams Belang-politica die vorige zondag voor het eerst als Kamerlid verkozen werd. In de Krant van West-Vlaanderen zegt ze dat 'holebi's die trouwen en kinderen krijgen, een brug te ver (zijn)'.

Haar uitspraak leidde dinsdag tot commotie op sociale media, zeker nadat Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten ze fors had bekritiseerd. Ook Lorin Parys kan zich niet vinden in de uitlatingen van Sneppe. 'Maar wat voor mij belangrijk is, is het officieel standpunt van het Vlaams Belang. Als (voorzitter Tom Van Grieken) tijdens de informatieronde of tijdens eventuele regeringsonderhandelingen voorstellen doet die rechten van holebi's kortwieken, zal dat in elk geval zonder ons zijn. Daar kunnen wij wel duidelijk over zijn.'

De uitspraken van een individueel partijlid zijn voor Parys niet van die aard dat ze gesprekken met het Vlaams Belang onmogelijk maken. 'Het is belangrijk dat je na de verkiezingen naar iedereen luistert en dat je dat op een ernstige manier doet. Je hebt hier een partij die op redelijk overtuigende wijze de verkiezingen heeft gewonnen, ik zou het helemaal verkeerd vinden om daar niet mee rond de tafel te gaan zitten.'

Parys herhaalde dat de N-VA problemen heeft met een aantal standpunten, meningen en personen van het Vlaams Belang, maar dat de partij daarom niet zomaar buitenspel mag worden gezet. 'Wat voor mij telt, is waar zij naartoe willen en wat ze op de onderhandelingstafel leggen. Maar daar zijn een aantal dingen voor ons absoluut "no pasaran", dat is duidelijk.'