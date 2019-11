Peter Moors, de kabinetschef van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld), wordt voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken. Dat meldt de VRT en wordt in regeringskringen bevestigd. De ministerraad keurde de benoeming goed, ondanks lopende zaken, en riep daarvoor de hoogdringendheid in.

De procedure voor een nieuwe topman was al opgestart voor de val van de regering eind vorig jaar. De vroegere topman Dirk Achten was aangesteld als ambassadeur in Den Haag. In zijn plaats kwam een voorzitter ad interim, Bruno Van der Pluijm. Maar die wordt nu de nieuwe ambassadeur in Londen, wat met de brexit voor de deur een zeer belangrijke diplomatieke post is.

De regering in lopende zaken kan normaal niet over topbenoemingen beslissen, maar beroept zich nu dus op hoogdringendheid. Bovendien zou enkel Peter Moors als geschikte kandidaat uit de selectieprocedure voor een nieuwe topman gekomen zijn. De politiek moest dus geen keuze maken tussen verschillende evenwaardige kandidaten, luidt het. Peter Moors heeft een lange staat van dienst bij Buitenlandse Zaken.

Hij was diplomaat in Rabat, Praag en bij de Belgische permanente vertegenwoordiging van de EU, en was ambassadeur in Athene. Onder de paars-groene regering was hij diplomatiek raadgever van premier Guy Verhofstadt. Sinds 2007 was Moors directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking bij Buitenlandse Zaken. Vanaf 2014 is hij kabinetschef Ontwikkelingsamenwerking bij minister Alexander De Croo.