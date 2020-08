De vijftien mobiele equipes die vanaf september corona-uitbraken moeten bestrijden, komen maar voor een deel van de grond. 'We wisten dat het moeilijk zou zijn', zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Met mobiele teams zou Vlaanderen klaar moeten zijn voor de gevreesde tweede golf. Dat was de teneur in juni bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Met die flexibele equipes zouden lokale brandhaarden snel in de kiem kunnen worden gesmoord - alles om een nieuwe grote lockdown te vermijden.

...

Met mobiele teams zou Vlaanderen klaar moeten zijn voor de gevreesde tweede golf. Dat was de teneur in juni bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Met die flexibele equipes zouden lokale brandhaarden snel in de kiem kunnen worden gesmoord - alles om een nieuwe grote lockdown te vermijden. Zulke teams werden aangeraden door de GEES-expertengroep onder leiding van professor Erika Vlieghe (UA). Bij besmettingen in een woonzorgcentrum, een school of zelfs een wijk zouden de teams op korte termijn paraat kunnen staan en helpen bij het testen en het detecteren van allerhande noden.De tweede golf kwam vroeger dan verwacht, met soms verregaande lokale maatregelen tot gevolg. De deadline voor het volledig operationeel zijn van de coronateams bleef echter ongewijzigd. En hoewel september met rasse schreden nadert, loopt de zoektocht naar bekwaam personeel niet van een leien dakje. Voor elk van de vijftien teams zoekt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in totaal zo'n vijftig medewerkers. Het gaat om artsen, een verpleegkundigen en gezondheidspromotoren. Voorlopig is enkel die laatste vacature zeker ingevuld. De aanwerving van verplegers en vooral artsen blijkt heel wat moeilijker. Er zijn amper vier artsen beschikbaar. Daarnaast zitten er nog een vijftal in de selectieprocedure. Om op volle toeren te draaien zouden er in totaal vijftien nodig moeten zijn. Om de zoektocht een boost te geven heeft Zorg en Gezondheid een nieuwe oproep verstuurd via huisartsenvereniging Domus Medica en rekruteringsbedrijf Jobteaser. Daarnaast lopen er nog volop onderhandelingen met onder meer de CLB's, het Wit-Gele Kruis, maar ook de stad Antwerpen. Bedoeling is dat zij zorgpersoneel beschikbaar zouden stellen voor de mobiele teams. Maar ook die piste ligt niet voor de hand. 'We wisten van bij aanvang dat het moeilijk zou zijn om deze profielen te werven voor een bepaalde duur van zes maanden tot één jaar', zegt Ria Vandenreyt van Zorg en Gezondheid. 'Daarom hebben we tegelijk ook de piste van terbeschikkingstelling opgestart.'Als voornaamste reden voor de moeilijke aanwervingsronde geeft de Vlaamse administratie de 'krapte op de arbeidsmarkt'. Het aanbod in de zorgsector is nu eenmaal niet groot. Met de winter en de seizoensgriep in aantocht, ligt het zorgpersoneel niet voor het rapen. Een poging om huisartsen-in-opleiding in te zetten werd gefnuikt door de onderwijsinstellingen. En deze week werd de procedure geplaagd door technische tegenslag. De laatste dagen bleek de webpagina van de Vlaamse administratie met de vacatures niet te werken. Oppositiepartij SP.A vraagt zich af of er geen beroep kan worden gedaan op artsen verbonden aan de ziekenfondsen, die op dit moment worden ingezet in het contactonderzoek. Hoe dan ook zegt Zorg en Gezondheid niet te vrezen voor de operationaliteit van de teams. 'De equipes zijn toegewezen aan een regio, maar kunnen afhankelijk van de noden flexibel worden ingezet', zegt Vandenreyt. 'Dus ook als we nog niet meteen op volle capaciteit zullen zijn, kunnen we zeker starten.'