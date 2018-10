Lode Vereeck ontkent beschuldigingen en zet campagne verder: 'Dit is geen #metoo-verhaal'

Volgens Vereeck zijn de beschuldigingen bedoeld om hem politiek te beschadigen. 'Ik heb het gevoel dat ik gezocht word,' zei hij op vanochtend Radio 1. 'Door wie, dat zal de komende dagen wel duidelijk worden.'

De Open VLD-lijsttrekker is van plan om zijn campagne voor de verkiezingen van zondag 'keihard' verder te zetten. Hij gaat daarmee in tegen nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten, die maandag verklaarde dat Vereeck zich in deze laatste week voor de verkiezingen terughoudend zou opstellen.

Onderzoek

Maandag raakte bekend dat de UHasselt bij het parket van Limburg aangifte deed van mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Vereeck tegenover studentes. Dat parket heeft een onderzoek geopend.

'Ik ben blij dat het parket zich ermee bemoeit,' reageerde hij. 'Ik was wel op de hoogte van de roddels en geruchten die de ronde deden. Ik heb het volste vertrouwen in de werking van het gerecht en ik hoop dat er snel duidelijkheid komt over mijn onschuld. Liefst nog voor de zaterdagkranten (de laatste voor de verkiezingen, nvdr.).'

Sms'en met een x

Naar verluidt gaan de klachten over taalgebruik in sms'en en Facebookberichten. Vereeck zegt dat hij ervan overtuigd is dat hij nooit expliciet taalgebruik heeft gehanteerd en dat hij 'nooit een vinger naar iemand' heeft uitgestoken.

'Dit is geen #metoo-verhaal. Ik heb me gedragen zoals ik me in het echte leven zou gedragen. Alleen kunnen binnen een context van sociale media bepaalde berichten anders binnen komen. Het gaat misschien om het ondertekenen van een sms-bericht met een x (symbool voor een kus, nvdr.), omdat die studente dat in eerste instantie ook had gedaan. En daar moet je inderdaad veel voorzichtiger in zijn, daar ben ik mij wel van bewust.'

Vereeck erkent dat hij de werking van de sociale media heeft onderschat. 'Ik converseer veel via sociale media. Ik heb dat gewoon gebruikt als elk ander medium.'

'Steunbetuigingen'

De liberaal benadrukt dat door het parket noch door de universiteit aan hem is meegedeeld om welke studenten het gaat en wat de precieze klachten zijn - volgens hem is er ook geen sprake van klachten maar van 'opmerkingen'.

'Eén dossier waarvan ik weet dat het erbij zit, is dat van een versneld ontslag van een doctoraatsassistente. Dat heeft wat wenkbrauwen doen fronsen en men heeft dan de vraag gesteld: wordt er hier iemand onder druk gezet? Maar de persoon in kwestie heeft al meerdere malen bevestigd dat er geen druk is uitgeoefend, dat alles in onderling overleg gebeurde en dat die persoon geen langere ontslagperiode wenste.'

Naar eigen zeggen krijgt Vereeck ook veel steunbetuigingen. 'Ik kan al die mensen niet antwoorden omdat het te veel is.'