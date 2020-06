Limburg krijgt snellere bussen, maar ook minder haltes. Vanaf 4 december worden alle buslijnen in de provincie hertekend.

Dat meldt Het Belang Van Limburg.

De 42 Limburgse gemeenten vormen een van de 15 vervoerregio's in Vlaanderen.

Momenteel rijden de bussen er nog volgens de principes die wijlen Steve Stevaert begin deze eeuw uittekende als Vlaams minister van Mobiliteit. Hij gaf elke Vlaming een halte op minder dan 500 meter van de voordeur.

Dat 'aanbodmodel' verdwijnt en wordt vervangen door een 'vraaggestuurd model', met enkel nog bussen op assen waar er voldoende vraag is.

De vervoerregioraad legde maandag het openbaar vervoerplan 2021 voorlopig vast. Het kernnet zal bestaan uit snelle lijnen die een ster vormen richting Hasselt en Genk. Een groot aantal bushaltes zal verdwijnen, maar het is nog niet duidelijk hoeveel.

'Vervoer op maat', ook met fietsen

Naast het kernnet is er een aanvullend net met secundaire buslijnen. Die hebben een ontsluitende functie voor kleinere dorpen en/of takken aan knooppunten om het kernnet te voeden. Waar nodig, blijven ook functionele lijnen bestaan, bijvoorbeeld voor leerlingenvervoer. De stadsnetten in Hasselt en Genk worden volledig hertekend om beter aan te sluiten op het nieuwe netwerk.

Om reizigers naar de haltes te krijgen, komt er 'vervoer op maat'. Dat kunnen belbussen zijn, maar ook deelfietsen, deelauto's of taxi's. De gemeenten maken zich daar zorgen over. Het budget voor de Limburgse belbussen is nu al onvoldoende. Het is voorlopig onduidelijk hoe kleine kernen dan precies zullen worden aangesloten op het hoofdbusnet. Daardoor stemden maandag maar 24 van de 38 aanwezige gemeenten voor. Er waren 11 onthoudingen en 3 tegenstemmen. Eind oktober volgt een definitieve stemming. Er zal dan een tweederdemeerderheid nodig zijn.

