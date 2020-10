Professor Lieven Annemans maakt niet langer deel uit van Celeval. Dat bevestigt de gezondheidseconoom donderdag, nadat Het Nieuwsblad het nieuws had gebracht.

"Ik wilde het discreet houden, want er zijn nu veel belangrijkere zaken", zegt Annemans. Hij vraagt ook om met rust te worden gelaten, omdat hij ziek is.

Annemans, die zich ook wel "geluksprofessor" noemt, kwam in september in het nieuws omdat hij versoepelingen van de coronamaatregelen bepleitte. Hij vond dat de mentale schade van de coronabeperkingen groter zou zijn dan de fysieke nadelen van de ziekte. Daarin verschilde hij van mening met de virologen.

Vorige zondag bleef hij er in de uitzending van 'De zevende dag' op de VRT bij dat de huidige situatie "er niet is gekomen door versoepelingen", maar eerder omdat mensen bijvoorbeeld zijn afgehaakt door de "dagelijkse angstboodschappen".

