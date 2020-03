Liesbeth Homans (N-VA): 'Mannen mogen nog altijd meer dan vrouwen'

Liesbeth Homans, de leading lady van N-VA, noemt zichzelf 'geen grote feministe'. Maar in een interview met De Zondag zegt ze dat genderdiscriminatie nog geen verleden tijd is. 'Vrouwen worden nog altijd anders behandeld, en zeker ook in de politiek.'

Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA). © Belga

'U weet dat ik graag hevig in debat ga', zegt Homans op internationale vrouwendag tegen De Zondag. 'Als een man dat doet, dan gaan alle duimen omhoog. "Wat een staatsman." Als een vrouw dat doet, dan gaan de ogen rollen. "Wat een hysterisch wijf." Mannen mogen meer dan vrouwen. Dat is een spijtige vaststelling.' Volgens Homans krijgen vrouwen wel 'alle kansen in dit land', dankzij de strijd voor gelijke rechten door eerdere generaties. 'Mijn generatie en de generaties na mij plukken daar de vruchten van.' 'Je moet wel lef tonen als je iets wil bereiken. Lef en ambitie', zegt Homans. 'Je moet niet wachten tot je een verkiesbare plek krijgt voorgeschoteld. Maar dat geldt evenzeer voor mannen.' De parlementsvoorzitter zegt nog wel te maken te hebben met seksisme en beledigingen, vooral op sociale media. Twitter is 'eigenlijk een open riool geworden', aldus Homans, die de oproep van Sihame El Kaouakibi (Open VLD) steunt om seksisme en racisme luider aan te klagen. 'Ik wil wel één kanttekening plaatsen bij de oproep van Sihame. Het seksisme komt niet alleen van witte mannen, zoals zij zegt. Dat kan misschien voor haar het geval zijn. Maar als ik word uitgemaakt voor nazihoer, dan is dat vaak door mensen met allochtone roots. Seksisme komt van alle kanten, net als racisme.' Lees het volledige interview met Liesbeth Homans in De Zondag.