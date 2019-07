Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans heeft het ziekenhuis mogen verlaten. Dat meldt de N-VA-politica zelf op Twitter.

Dat betekent dat Homans morgen in principe de eed kan afleggen als nieuwe minister-president van Vlaanderen, in opvolging van Geert Bourgeois die vandaag ontslag neemt als minister-president.

Homans werd donderdag met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Na verschillende onderzoeken heeft de N-VA-politica het ziekenhuis maandag opnieuw mogen verlaten. 'Dank aan het fantastisch medisch team en allen die mij beterschap hebben gewenst. En aan de (flauwe) grappenmakers; ik heb mijn hart terug meegenomen en de artsen hebben me verzekerd dat het nog wel even meekan!', zo meldt Homans op Twitter.

Dat betekent concreet dat Homans morgen ook de eed kan afleggen als nieuwe minister-president van Vlaanderen. Homans werd door ontslagnemend minister-president Geert Bourgeois, die naar het Europees Parlement verhuist, voorgedragen aan de regering.

Morgen komt de Vlaamse regering in een bijzondere zitting samen om Homans aan te duiden als minister-president. Nadien, om 11.30 uur, legt ze dan ook de eed af bij de koning. De 46-jarige Homans wordt daarmee de eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen.