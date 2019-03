Libische fondsen: EU-experten weigeren hoorzitting in de Kamer

Na de val van de Libische leider Kadhafi besliste de VN om fondsen gelieerd aan diens regime te bevriezen. Ook in ons land gebeurde dat. Eind 2012 gaf ons land wel groen licht om de intresten op die bevroren tegoeden vrij te geven.

Het gaat wellicht om honderden miljoen euro en het is niet duidelijk wat er met dat geld is gebeurd en hoe die beslissing tot stand kwam. De Kamer is al een tijdlang bezig met de zaak onder de loep te nemen.

De VN bevestigde in december dat ons land daarmee het sanctieregime had geschonden. Voor de vrijgave van de intresten verwijst de toenmalige topman van de Schatkist, Marc Monbaliu naar een 'advies' van Relex, een groep juridische experten bij de Raad. De Raad zelf gaf al aan dat dit advies op papier niet bestaat.

Van der Maelen had graag tekst en uitleg gekregen vanuit de EU, maar die komt er dus niet. 'Ik kan me hoegenaamd niet voorstellen dat een topambtenaar van de juridische dienst van de Raad groen licht geeft voor het betalen van vele miljarden aan Libisch geld zonder dat daar extra uitleg en tekst bij kan horen. Nu de Raad nogmaals weigert om aan het parlement hun 'interpretatie' te komen toelichten, doet alles vermoeden dat sommige potjes gedekt moeten blijven', zegt Van der Maelen.

'Waar halen zij die pretentie vandaan? Als de Raad blijft zwijgen, zien we ons genoodzaakt een tijdelijke onderzoekscommissie op te richten'. Vrijdag hoort de Kamercommissie Financiën opnieuw verschillende mensen. Ex-topman Monbaliu wordt opnieuw gehoord, ditmaal achter gesloten deuren.

In principe zal premier Charles Michel tegen de hoorzitting rapporten over de kwestie overmaken die hij gevraagd heeft aan Financiën en Buitenlandse Zaken.