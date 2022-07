Liberalen kelderen nota fiscale hervorming, verantwoordelijke professor schiet terug

De liberale regeringspartijen MR en Open VLD zijn het oneens met de visienota van de experten rond professor Mark Delanote over een verregaande fiscale hervorming. De professor liet woensdag al duidelijk verstaan niet gediend te zijn door de kritiek.

De langverwachte nota moet inspiratie bieden voor de blauwdruk die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) voorbereidt voor een fiscale hervorming. Die moet het belastingstelsel vereenvoudigen en rechtvaardiger maken, met de verlaging van de lasten op arbeid als een van de leidraden.

De tekst werd dinsdag op een studiedag voorgesteld. Verschillende partijen uit de meerderheid gaven aan met de nota aan de slag te willen gaan, maar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez kieperde het rapport al snel in de vuilnisbak. Hij vindt de tekst ‘niet ernstig’ en waarschuwde dat zijn ministers zelfs niet hoeven te worden uitgenodigd om te onderhandelen, als die de basis wordt van een hervorming.

Maar ook bij zijn Open VLD-collega Lachaert wordt de nota niet op gejuich onthaald. ‘Ik vind dit – ook qua methode – niet goed’, zegt hij. ‘Het regeerakkoord beschermt de liberalen tegen belastingverhogingen doordat de hervorming enkel voorbereid wordt tegen 2024. Dan moet je toch vooral met ons praten en de insteek van de liberalen is een belastingverlaging voor wie werkt. Nu krijg je een catalogus van waar je geld kan halen.’ Lachaert betreurt dat niet met de liberalen is gesproken. De uitkomst is volgens hem dan ook voorspelbaar. ‘De nota wordt neergesabeld en we staan nergens. Nochtans willen wij gerust over een fiscale hervorming praten met minister Van Peteghem.’

Professor fiscaal recht Delanote reageerde in De Ochtend op Radio 1 wat misnoegd op de kritiek, waarbij hij vooral richting Bouchez keek. ‘Eerlijk gezegd: binnen de vijf minuten na het symposium kritiek geven, dat begrijp ik niet. Ofwel heeft hij het rapport niet gelezen, ofwel is hij van slechte wil. Wat het is, laat ik in het midden’, luidde het.

Delanote beseft dat er een enorme angst is voor verandering, ook bij politici. Maar zijn team heeft een tekst uitgeschreven die volgens hem in lijn ligt van het regeerakkoord. ‘Ik ga ervan uit dat politici weten wat ze hebben afgesproken’, luidt het. De professor geeft aan dat zo’n hervorming niet van de ene dag op de andere kan gebeuren. ‘Maar wordt het niet eens tijd dat we een visie hebben? Moeten we altijd voorstellen die niet meteen goed uitkomen of niet meteen uitvoerbaar zijn, meteen afschieten?’

De houding van Bouchez doet de professor ‘een beetje denken aan de wapenlobby in de Verenigde Staten.’ ‘Ik begrijp niet dat er niet op zijn minst kan gesproken worden. Blijkbaar is het bon ton alles wat van experten komt in een politieke hoek te plaatsen en af te breken omdat het niet meteen in het eigen politiek programma past’, aldus nog Delanote. ‘Ik begrijp zijn politiek spanningsveld, maar hij moet toch in staat zijn een discussie op een serene manier te voeren en debatten niet te vermengen.’