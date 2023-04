Lezing van extreemrechtse Martin Sellner in KU Leuven-gebouw mag doorgaan

De lezing van de extreemrechtse en nationalistische Oostenrijker Martin Sellner woensdagavond mag dan toch doorgaan. Dat heeft een rechter in kort geding beslist, zo schrijven verschillende media en de informatie wordt bevestigd door de KU Leuven.

De lezing, georganiseerd door de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) in Leuven, was begin deze maand verboden door de universiteit omwille van veiligheidsredenen. De instelling zei ‘vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel te dragen, maar in uitzonderlijke gevallen te kunnen en zullen beslissen een evenement niet te laten doorgaan’.

Een rechter heeft nu beslist dat de lezing toch kan plaatsvinden. De KU Leuven laat weten die beslissing te respecteren. Er moet, in samenspraak met de lokale politie, wel aan een aantal veiligheidsmaatregelen voldaan worden: zo moet er een veiligheidsfirma worden ingeschakeld en moet er met een inschrijvingslijst gewerkt worden. De politie zal ook aanwezig zijn en een oogje in het zeil houden.

Sellner kreeg in 2019 wereldwijd aandacht toen bekendraakte dat zijn beweging Identitären Bewegung Österreich een financiële schenking had ontvangen van de dader van de terreuraanslagen in Christchurch in Nieuw-Zeeland. Sellner en de dader bleken elkaar ook te spreken via e-mail.