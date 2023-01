Levensduurverlenging kerncentrales: Kernkabinet buigt zich over tekst van akkoord

Het kernkabinet buigt zich maandag over een tekst waarover premier Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) het eens zijn geraakt met Engie over de verlenging van de levensduur van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Dat schrijven enkele kranten en het nieuws wordt bevestigd in regeringskringen. Al wordt daar aan toegevoegd dat er pas een akkoord is indien de kern het licht op groen zet.

Het kernkabinet zit sinds 15.30 uur samen om zich te buigen over de onderhandelingen met uitbater Engie over het tien jaar langer openhouden van onze twee jongste kerncentrales. In de aanloop naar het kernkabinet viel te horen dat de onderhandelingen nog liepen.

Bij aankomst aan de Wetstraat 16 wilden de topministers amper commentaar kwijt. ‘Hopelijk komt er een akkoord’, was het enige dat te noteren viel. De krant De Tijd meldt intussen dat er een akkoord op tafel ligt met de hoofdlijnen van een overeenkomst met Engie. Ook De Standaard schrijft dat de topministers zich over een tekst buigen waarover een akkoord is met de energiereus.

Dat wordt ook bevestigd in regeringskringen, maar er is pas sprake van een akkoord indien de premier en de Energieminister het fiat krijgen van de kern, wordt daar aan toegevoegd. Vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) merkte op dat er nog verschillende stappen moeten worden gezet alvorens het tot een levensduurverlenging komt, indien de regering het eens raakt. Zo moet Engie snel starten met de voorbereidende werken om beide centrales tijdig klaar te krijgen voor de winter van 2026-27.