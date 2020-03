De zichtbaarheid van homo's in nieuwsuitzendingen van de VRT is de laatste decennia sterk toegenomen. Lesbiennes komen echter minder vaak in beeld. Dat blijkt uit een nieuw grootschalig onderzoek naar de evolutie van nieuwsberichtgeving over holebi's in Vlaanderen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Nederlandse onderzoekers Laura Jacobs van de Universiteit van Amsterdam en Cecil Meeusen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de KU Leuven. De onderzoekers analyseerden nieuwsberichten van 'Het Journaal' van de Vlaamse openbare omroep voor de periode 1986-2017. De studie wordt gepubliceerd in Journal of Homosexuality.

Volgens de onderzoekers is de aandacht voor holebi's in nieuwsuitzendingen sinds 1986 gestegen. 'Als je dit meer in detail bekijkt, blijkt dat homo's meer aan bod komen dan lesbiennes: zij krijgen vaker het woord en komen vaker in beeld', zeggen Jacobs en Meeusen. Homo's komen in 34 procent van de nieuwsberichten over homoseksualiteit aan het woord, lesbiennes krijgen slechts in 15 procent van de nieuwsberichten het woord, maar half zoveel dus.

Hetzelfde patroon stellen ze vast bij het in beeld brengen van deze groepen: homo's komen in 51 procent van de nieuwsberichten in beeld, lesbiennes slechts in 27 procent. De algemene stijging naar meer spreektijd en meer in beeld gebracht worden van holebi's over de tijd heen is dan ook sterker voor homo's dan voor lesbiennes.

De onderzoekers halen bredere patronen van genderdiscriminatie aan als verklaring. 'Uit zowel Vlaams als internationaal onderzoek blijkt dat vrouwen in het algemeen sterk ondervertegenwoordigd blijven in het nieuws. Voor de holebigemeenschap kan dit extra nadelig zijn, gezien het gebrek aan rolmodellen voor lesbiennes.

