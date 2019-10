De VRT moet naar rechts. Na een jarenlange guerrilla van N-VA'ers tegen de openbare omroep, zegt de Vlaamse minister-president Jan Jambon klaar en duidelijk waar het op staat. Wat zijn de gevolgen? 'De N-VA wil weerwraak nemen op de VRT. Ik zou alleen niet weten waarvoor.'

Weinig onderdelen van het Vlaamse regeerakkoord zijn zo helder opgeschreven als het hoofdstuk over de media. In 22 bullets maakt de regering-Jambon duidelijk op welke manier ze de komende vijf jaar het Vlaamse medialandschap, en dus ook de toren van de VRT die daarin in het midden staat, wil hertekenen. Minister-president en N-VA'er Jan Jambon is graag bereid om dat deel in interviews nog ietsjes aan te scherpen. 'De VRT laat op haar nieuwswebsite en in haar programma's een breed geschakeerd palet aan opinies aan bod', staat er in het regeerakkoord over de VRT te lezen. Voor de slechte verstaander liet Jambon vorige dinsdag in Humo optekenen wat daar dus mee wordt bedoeld. 'Bij de N-VA vinden we dat links een te groot forum krijgt in vergelijking met zijn maatschappelijke relevantie. Dat vraagt om een correctie', aldus de minister-president.

...