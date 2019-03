Leiderschapscoach Sabine Tobback: 'Harder werken is goed voor u'

'Vroeger werd hard werken als een compliment beschouwd. Nu is het bijna een verwijt geworden', weet leiderschapscoach Sabine Tobback. 'Een flinke minderheid loopt er de kantjes van af.'

Sabine Tobback, al 19 jaar actief als coach in leiding geven en auteur van het nieuwe boek Out of Office, heeft het een beetje gehad met de tsunami aan boeken die allemaal pleiten voor een betere life-workbalance, meer mindfulness, minder hard werken en meer tijd voor jezelf te maken. 'Ik heb het gevoel dat we hard werken aan het demoniseren zijn, terwijl daar toch niets mis mee is', zegt Tobback. 'Die zogenaamd goedbedoelde tips om het wat rustiger aan te doen, zorgen net voor meer stress.'

...