Leerlingen spijbelen voor het klimaat: 'Politiekers, get your shit together!'

Het Europakruispunt voor het station Brussel-Centraal liep donderdag helemaal vol met spijbelende leerlingen die hun bezorgdheid over het klimaat laten weerklinken. De politie sprak rond de middag van een opkomst van 1.000 betogende jongeren.

Het enthousiasme is erg groot en het lawaai overweldigend. Het volledige Europakruispunt staat vol met leerlingen met spandoeken met talrijke opschriften. De slogans zijn luid en duidelijk in de drie landstalen: 'Al wie niet springt is CO2', 'Fossil fuel its time to go', 'Change the system, not the climate' en 'On est plus chaud que le climat'.

De opkomst is groot en de boodschap van de jongeren klinkt luid en duidelijk. Zij zullen niet meer zwijgen, verzekeren ze. 'Politiekers, get your shit together', zegt organisatrice Anuna De Wever (17).

Het is duidelijk dat heel veel jongeren zich zorgen maken over het klimaat, maar het is een doorn in het oog van de jongeren dat hun stem in de klimaatkwestie niet ernstig genomen wordt. Al spijbelend willen ze een duidelijk signaal geven dat hun toekomst op het spel staat.

'Er zijn andere manieren om actie te voeren. Dat was toen 75.000 mensen betoogden tijdens de klimaatmars, maar dat is volledig genegeerd. Ons enige drukkingsmiddel is niet naar school gaan, net zoals een arbeider die staakt in zijn bedrijf. Wij doen hetzelfde met de regering', zegt De Wever, die samen met de 19-jarige Kyra Gantois het spijbelprotest lanceerde.

Op het protest waren ook enkele politici zoals Meyrem Almaci (Groen) en Bruno Tobback (SP.A) en Studio Brussel-presentatrice Eva De Roo.

Oproep

Het gaat om een initiatief van de twee leerlingen van het Koninklijk Atheneum Mortsel. Op 5 januari werd er op de Facebookpagina Youth For Climate een filmpje geplaatst om hun overtuigingen uit te spreken. 'Waarom zouden we naar school blijven gaan als er geen toekomst meer voor ons is', zei een van de initiatiefnemers, Anuna De Wever (17).

Daaruit volgde de oproep om elke donderdag te spijbelen en naar Brussel te trekken om aan het parlement te protesten voor een beter klimaat. De organisatrices distantiëren zich wel van de spontane mars donderdag. Het was voorzien om enkel een statische betoging te houden op het Europakruispunt aan het station Brussel-Centraal.

Geïnspireerd

De jongeren halen de inspiratie voor hun protest bij het Zweedse meisje Greta Thunberg. Het meisje uit Stockholm spijbelt elke vrijdag om een hele dag met een spandoek voor het Zweedse parlement te gaan zitten om zo te ijveren voor een beter milieu.

De Belgische jongeren komen naar buiten met dezelfde boodschap en pikken het niet langer dat de Belgische politici zich niet inzetten voor een ambitieus klimaatbeleid, zelfs nadat 75.000 personen op 2 december op straat kwamen tijdens de grootste Belgische klimaatmars ooit.

Join the movement #youthforclimate Geplaatst door Youth For Climate op Zaterdag 29 december 2018

Reacties

De directrice van het atheneum in Mortsel zei op Radio 1 dat ze de actie van de leerlingen steunt, maar waarschuwde ook dat een en ander niet mag aangegrepen worden om een dagje te spijbelen.

Vlaams minister voor Onderwijs Hilde Crevits reageerde via Twitter: 'Positief dat jongeren opkomen voor het klimaat, maar spijbelen is niet de juiste methode', zegt Crevits. Ze nodigde de klimaatjongeren meteen uit, maar wel buiten de schooluren. 'Altijd welkom op woensdagnamiddag in het Vlaams Parlement', klonk het.