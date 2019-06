Leerkrachten zijn geen influencers, verpleegkundigen zijn geen healers en bejaardenverzorgers worden niet betaald om omaatjes te bezoeken. 'Wie doet alsof dat wel zo is, haalt mensen in huis die niet geschikt zijn voor de job', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman.

'We hebben nood aan healers. Game over: die twee woorden zitten ons op de hielen. Maak deel uit van de oplossing voor jullie generatie. Wees een held en help.' Dat rapt Safi in Healers, een song die deel uitmaakt van een campagne van de Vlaamse overheid om jonge mensen warm te maken voor zorgberoepen.

...