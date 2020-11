'We moeten alle middelen in de strijd gooien om de waterstoftransitie zo snel mogelijk waar te maken. Tal van Vlaamse bedrijven wijzen ons nu al de weg', schrijft Vlaams minister voor Innovatie Hilde Crevits.

Het is het lichtste, kleinste en verreweg meest voorkomende element in het universum. Het maakt zo'n vier vijfde van alle materie uit en staat op nummer 1 in ons periodiek systeem. Maar bovenal biedt het ongekende mogelijkheden als duurzame energiedrager. Te mooi om waar te zijn? Toch niet, waterstof is een van dé sleutels voor een duurzame toekomst en Vlaanderen moet daarbij koploper zijn.

Want Vlaanderen heeft alle troeven in handen. We hebben de kennis, expertise en innovatiekracht van onze wereldvermaarde kennisinstellingen en bedrijven, onze bloeiende havens en industrie. Daarom heb ik met deze Vlaamse regering voor het eerst een Vlaamse waterstofvisie uitgetekend als kader voor toekomstige investeringen. De visie focust op onderzoek en innovatie om voor de nodige doorbraken te zorgen in waterstoftechnologie, maar moet ook in het huidige wetgevend kader bekijken hoe we het Vlaamse economisch weefsel errond kunnen versterken.

Hiervoor zal ik het gesprek opstarten met onze Vlaamse onderzoekers, de industrie en het middenveld om op die manier te werken aan een breed gedragen succesverhaal.

Laten we samen van het lichtste en kleinste element in het universum, een reuzensprong voor Vlaanderen maken.

Daarvoor moeten er nog heel wat hordes genomen worden. De grootste is momenteel allicht de kostprijs van duurzame waterstof. Onderzoek, innovatie en opschaling zullen de komende jaren dus essentieel zijn om duurzame waterstof economisch rendabel te maken. Maar we zullen ook voldoende groene energie moeten produceren en importeren om groene waterstof te kunnen maken en gebruiken.

Toch mogen we niet aarzelen en moeten we alle middelen in de strijd gooien om deze transitie zo snel mogelijk waar te maken. Tal van Vlaamse bedrijven wijzen ons nu al de weg. Denk aan de offshore windenergie die in waterstof wordt omgezet in onze havens, denk aan heftrucks van Colruyt die rijden op waterstof. Bedrijven gaan hun CO2 uitstoot opvangen en met waterstof opnieuw omzetten tot duurzame moleculen die gebruikt kunnen worden als grondstof of energiebron. Arcelor Mittal, de grootste producent van staal ter wereld, zal dan weer waterstof gebruiken om in onze Gentse haven innovatieve en duurzame staalproducten te maken. Of neem de waterstofpanelen van Vlaamse onderzoekers die waterdamp uit de lucht met zonne-energie rechtstreeks omzetten in waterstof. De mogelijkheden, kansen en toepassingen zijn eindeloos; aan ons om ze te grijpen.

Vanuit de Vlaamse regering wil ik de komende jaren voluit meebouwen aan deze transitie. Daarom maak ik al zeker 125 miljoen euro vrij voor productieve en duurzame investeringen in waterstoftechnologie projecten voor de Europese IPCEI oproep rond waterstof. Want een doorbraak in waterstoftechnologie zal niet alleen onze Vlaamse industrie en bedrijven helpen om de uitdagingen van de toekomst te trotseren, het kan Vlaanderen doen aansluiten bij de ambitieuze EU klimaatdoelstellingen en duurzame jobs en economische groei creëren.

Als Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie roep ik de kennisinstellingen, industrie en sociale partners, maar ook het middenveld en de burgers op om deze kans samen te grijpen en resoluut mee de schouders te zetten onder deze energietransitie. Laten we samen van het lichtste en kleinste element in het universum, een reuzensprong voor Vlaanderen maken.

