Energie-expert: 'De komende vijf jaar zal waterstof geen grote rol spelen'

'Op dit moment kunnen we de kernenergie niet afschakelen', zegt energie-expert Pieter Vingerhoets van Energyville. Maar de kerncentrales langer openhouden heeft misschien weinig zin voor de consument, 'want het is onduidelijk hoe betrouwbaar onze centrales zijn.'