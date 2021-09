Oosterweelbouwheer Lantis, het voormalige BAM, heeft meermaals aangedrongen om te communiceren over de PFOS-verontreiniging op en rond de werf nabij chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht. Dat hebben verschillende toplui van het overheidsbedrijf vrijdag verklaard tijdens een hoorzitting van de onderzoekscommissie PFAS-PFOS in het Vlaams Parlement.

De vertegenwoordigers van Lantis die vrijdag door de onderzoekscommissie werden gehoord, kregen zoals verwacht onder meer de vraag wie uiteindelijk besliste om niet te communiceren over de aangetroffen PFOS-vervuiling.

Vrijdagochtend bleek uit mails die VRT kon inkijken nog dat de vorige communicatiedirecteur van Lantis in november 2018 nog eens pleitte voor proactieve communicatie omdat het dossier allicht niet lang meer binnenskamers zou blijven.

Een leidinggevende binnen OVAM stelt dan weer dat hij vanuit het kabinet van Schauvliege 'de uitdrukkelijke opdracht' kreeg om geen trekkersrol te spelen in de communicatie.

Communicatieplan

Algemeen directeur van Lantis Luc Hellemans bevestigt alvast de herhaaldelijke intentie om te communiceren vanuit zijn organisatie. 'We hadden ook een heel communicatieplan gemaakt, maar de eigenlijke communicatie zou altijd vertrekken vanuit de zusteradministratie (OVAM, red.)', zegt hij. 'Let wel: ik schiet niet op OVAM, ik geloof dat zij in eer en geweten hebben gehandeld.'

Hellemans stelt zich naar eigen zeggen wel de vraag of hijzelf eind 2018 bij de laatste poging van zijn eigen communicatiedirecteur 'meer volhardend' had moeten zijn. 'OVAM wenste niet te communiceren', zegt hij. 'Met het management hebben we dan beslist om geen publiekscommunicatie te doen, maar wel operationele communicatie. We organiseerden bijvoorbeeld een PFOS-rondrit op onze werf voor de gemeente Zwijndrecht.'

Kabinet-Schauvliege

Bart Van Camp, voormalig kabinetschef van - destijds - Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA), stelt dat hij de mail vanuit Lantis inderdaad ontving in november 2018 en dat hij 'daar akte van nam' en het voornemen had ermee aan de slag te gaan eens hij zoals toen al gepland directeur Omgeving zou worden bij Lantis in januari 2019.

Ook Van Camp had naar eigen zeggen in het verleden al gepleit voor communicatie, maar OVAM zou dat na overleg met het kabinet-Schauvliege hebben geweigerd. 'Ze zeiden: je moet eerst meten om te weten en je kan niet enkel naar de bevolking trekken met de boodschap dat er een probleem is', zegt Van Camp. 'Ik had begrip voor dat argument.'

Van Camp wijst er nogmaals op dat hij vindt dat de bevoegdheid om te communiceren niet bij minister Weyts lag. Nog volgens Van Camp was er 'angst en onwennigheid' voelbaar en was er ook eind 2018 dus geen uitzicht op communicatie vanuit OVAM of het kabinet Leefmilieu. OVAM zou wel aangegeven hebben 'beschikbaar te zijn voor vragen die betrekking hebben op OVAM'. 'Dat vind ik nog steeds wat eigenaardig en onbeholpen', aldus Van Camp. 'Er is dus beslist dat ieder voor eigen deur zou keren.'

Lantis zou dan - zoals Hellemans aangaf - zijn overgegaan tot 'operationele communicatie' over de informatie die betrekking had tot de eigen bevoegdheid - de Oosterweel-werfzone.

