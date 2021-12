Wie langer dan twee jaar werkloos is moet vanaf 2023 gemeenschapsdienst doen. Weigeraars dreigen hun uitkering te verliezen. De Vlaamse regering zet zo door met een omstreden punt uit haar regeerakkoord. Dat schrijven De Tijd, De Standaard en Het Nieuwsblad.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) heeft in de regering een akkoord bereikt over de verplichte gemeenschapsdienst. Een langdurig werkloze zal een taak krijgen bij een lokaal bestuur, zoals straatveger, begeleider op de schoolbus, als ondersteuning in een vaccinatiecentrum of bij de groendienst. Dat kan voor maximaal 64 uur per maand. De werk­loze behoudt zijn uitkering, die wordt aangevuld met een vergoeding van 1,30 euro per uur. Het is aan de arbeidsbemiddelaar VDAB om samen met de werkloze te bepalen of die verplicht aan de slag moet.

In Vlaanderen zijn 70.000 mensen langer dan twee jaar werkloos. Crevits redeneert dat de gemeenschapsdienst de arbeidsattitude, zoals stiptheid of samenwerken met collega's, kan aanscherpen. 'Mensen die meer dan twee jaar op zoek zijn, staan erg ver van de arbeidsmarkt. Ik wil hen weer goesting geven om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten', zegt ze. Zieken zijn vrijgesteld van de plicht, net als werklozen van wie de VDAB meent dat het niet past in hun traject naar een baan.

Minister Crevits heeft over een en ander een concept klaar, waarover ze nu in overleg gaat met de sociale partners en de lokale besturen. Deze maatregel is bedoeld als een positief traject voor langdurig werkzoekenden, luidt het in een persbericht van Crevits. 'Men kan werken aan zijn of haar competenties, het biedt een laagdrempelige opstart en men levert een maatschappelijke bijdrage. Het is uiteraard ook een belangrijke stap naar werk die, voor wie het een passende maatregel is, ook verplicht zal zijn.'

