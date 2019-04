Landbouwers stappen mee in twaalfde mars van Youth for Climate

De twaalfde mars voor een betere toekomst van Youth for Climate krijgt donderdag het gezelschap van een delegatie landbouwers. Zij komen in Brussel hun steun betuigen, want ook zij voelen de gevolgen van de klimaatopwarming. Volgens een officiële telling van de politie Brussel Hoofdstad Elsene zijn er zo'n 500 deelnemers.

'Wij zijn de eerste slachtoffers van de klimaatopwarming', zegt Sebastien Geens van de Fédération des jeunes agriculteurs. 'Enkele jaren spraken ze enkel van de gevolgen in de zuidelijke landen, maar nu worden ook wij er steeds vaker mee geconfronteerd. We hebben twee jaren gekend met grote droogtes en wij moeten ons elk jaar aanpassen en zelfs andere gewassen cultiveren.' Tegelijkertijd komen de landbouwers duidelijk maken dat ze bewust bezig zijn met het klimaat en grote investeringen doen. Vaak voelen ze zich daarin financieel niet gesteund door de regering. 'Ook wij hebben onze verantwoordelijkheid in de klimaatopwarming, maar we willen dat ook relativeren want in de laatste dertig jaar hebben we onze uitstoot van broeikasgassen met 20 procent verminderd', aldus Geens. Naast de landbouwersstappen nog verschillende andere groepen mee in de mars. De grootouders voor het klimaat, leden van de scouts en ook Teachers en Workers for Climate zijn aanwezig. Lees of beluister ook: Bosbrosser Anuna en haar moeder: 'Het klimaat is een extreem probleem. Een beetje spijbelen is dat niet'