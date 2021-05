'Wie de meeste stemmen haalt, moet verkozen zijn', zegt partijvoorzitter en Kamerlid Egbert Lachaert. Daarnaast wil Open VLD alle kandidaten tijdens campagnes dezelfde uitgavenlimiet opleggen

Het standpunt van de Vlaamse liberalen is niet nieuw, maar volgens de partij die zowel federaal als Vlaams in de regering zit, zijn de tijden veranderd. 'De geesten bij andere partijen zijn aan het rijpen. Partijen staan meer en meer open voor onze voorstellen die de burger weer de macht geven', zegt Lachaert.

Door het systeem van de lijststem en de opvolgers af te schaffen, wil Open VLD de macht van de partijen inperken en de macht van de parlementsleden herstellen. 'Wie de meeste stemmen haalt, moet verkozen zijn. De plaats op de lijst - bij veel partijen toebedeeld door de partijtop - mag daarbij niet van tel zijn. Met ons wetsvoorstel zal de kiezer nog steeds een lijststem kunnen uitbrengen, maar die zal enkel een effect hebben op het aantal zetels dat een partij behaalt, niet op wie ze opneemt', legt Lachaert uit.

Meer autonomie voor parlementsleden

Het huidige systeem van opvolgerslijsten houdt democratisch geen enkele steek, gaat hij verder. 'Wanneer een parlementslid ontslag neemt, komt niet de persoon met de meeste voorkeursstemmen in het parlement. Wel een kandidaat uit de opvolgerslijst die doorgaans een pak minder stemmen behaalde en wie daar door de partij is geplaatst. (...) Niet de partijen, maar de kiezers moeten bepalen wie hen vertegenwoordigt.'

Verder wil Open VLD alle kandidaten tijdens campagnes dezelfde uitgavenlimiet opleggen en verkiezingsaangiften transparantier maken. Parlementsleden zouden tijdens hun mandaat ook meer autonomie moeten krijgen.

Het standpunt van de Vlaamse liberalen is niet nieuw, maar volgens de partij die zowel federaal als Vlaams in de regering zit, zijn de tijden veranderd. 'De geesten bij andere partijen zijn aan het rijpen. Partijen staan meer en meer open voor onze voorstellen die de burger weer de macht geven', zegt Lachaert. Door het systeem van de lijststem en de opvolgers af te schaffen, wil Open VLD de macht van de partijen inperken en de macht van de parlementsleden herstellen. 'Wie de meeste stemmen haalt, moet verkozen zijn. De plaats op de lijst - bij veel partijen toebedeeld door de partijtop - mag daarbij niet van tel zijn. Met ons wetsvoorstel zal de kiezer nog steeds een lijststem kunnen uitbrengen, maar die zal enkel een effect hebben op het aantal zetels dat een partij behaalt, niet op wie ze opneemt', legt Lachaert uit. Het huidige systeem van opvolgerslijsten houdt democratisch geen enkele steek, gaat hij verder. 'Wanneer een parlementslid ontslag neemt, komt niet de persoon met de meeste voorkeursstemmen in het parlement. Wel een kandidaat uit de opvolgerslijst die doorgaans een pak minder stemmen behaalde en wie daar door de partij is geplaatst. (...) Niet de partijen, maar de kiezers moeten bepalen wie hen vertegenwoordigt.' Verder wil Open VLD alle kandidaten tijdens campagnes dezelfde uitgavenlimiet opleggen en verkiezingsaangiften transparantier maken. Parlementsleden zouden tijdens hun mandaat ook meer autonomie moeten krijgen.