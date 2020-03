Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert erkent dat de volmachtenwet geen "schoonheidsprijs" zal krijgen, maar dringt er wel op aan om snel vooruit te gaan met de wet. N-VA wil dat er ernstig rekening gehouden wordt met de kritiek van de Raad van State.

Kamerlid Theo Francken (N-VA) vraagt zich op Twitter af of het wel 'wijs' is om de wet vandaag/donderdag al te stemmen. 'Ik moet de rekening van de N-VA niet maken, maar niemand heeft nu nood aan technische of politieke spelletjes', zo reageerde Lachaert donderdag in De Ochtend op Radio 1.

Vandaag/donderdag buigt de Kamer zich over het wetsontwerp dat de regering volmachten geeft om maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus. Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert erkent dat de wet geen 'schoonheidsprijs' zal krijgen en dat er hier en daar verduidelijkingen nodig zijn. Dat blijkt ook uit het kritische advies van de Raad van State.

Toch moet het dossier volgens Lachaert snel vooruit, want de 'crisis is acuut en de regering moet snel operationeel zijn'. Maar intussen dringt N-VA erop aan dat er ernstig rekening gehouden wordt met de kritiek van de Raad van State.

Op Twitter benadrukt Kamerlid Theo Francken dat er niet 'lichtzinnig' over die kritiek mag gegaan worden. 'Het gaat immers om iets fundamenteels, het afgeven van bevoegdheden van de wetgevende macht aan de uitvoerende macht', aldus Francken. Hij vraagt zich af of het wel 'wijs' is om de wet donderdagnamiddag al te stemmen. 'Liever ernstig juridisch werk afleveren dan rap rap te gaan over zoiets fundamenteel'.

'Ik moet de rekening niet maken van wat de N-VA doet. Maar niemand heeft nu nood aan technische en politieke spelletjes. Er liggen verschrikkelijke uitdagingen voor ons en we moeten snel maatregelen nemen', reageert Open Vld-Kamerlid Lachaert. 'Als de volmachtenwet een probleem zou worden, spelen we met toekomst van ons land', zo zei hij nog in De Ochtend.

Lachaert verwacht ook dat ook het parlement zal betrokken worden bij de opvolging van de volmachtenwet. Naast de opvolging door de zogenaamde 'superkern' (de kern van de federale topministers en de partijvoorzitters) zal er wellicht ook vanuit het parlement een opvolgtraject op poten gezet worden. Daarover wordt donderdag verder overleg gevoerd.

Kamerlid Theo Francken (N-VA) vraagt zich op Twitter af of het wel 'wijs' is om de wet vandaag/donderdag al te stemmen. 'Ik moet de rekening van de N-VA niet maken, maar niemand heeft nu nood aan technische of politieke spelletjes', zo reageerde Lachaert donderdag in De Ochtend op Radio 1. Vandaag/donderdag buigt de Kamer zich over het wetsontwerp dat de regering volmachten geeft om maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus. Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert erkent dat de wet geen 'schoonheidsprijs' zal krijgen en dat er hier en daar verduidelijkingen nodig zijn. Dat blijkt ook uit het kritische advies van de Raad van State. Toch moet het dossier volgens Lachaert snel vooruit, want de 'crisis is acuut en de regering moet snel operationeel zijn'. Maar intussen dringt N-VA erop aan dat er ernstig rekening gehouden wordt met de kritiek van de Raad van State. Op Twitter benadrukt Kamerlid Theo Francken dat er niet 'lichtzinnig' over die kritiek mag gegaan worden. 'Het gaat immers om iets fundamenteels, het afgeven van bevoegdheden van de wetgevende macht aan de uitvoerende macht', aldus Francken. Hij vraagt zich af of het wel 'wijs' is om de wet donderdagnamiddag al te stemmen. 'Liever ernstig juridisch werk afleveren dan rap rap te gaan over zoiets fundamenteel'. 'Ik moet de rekening niet maken van wat de N-VA doet. Maar niemand heeft nu nood aan technische en politieke spelletjes. Er liggen verschrikkelijke uitdagingen voor ons en we moeten snel maatregelen nemen', reageert Open Vld-Kamerlid Lachaert. 'Als de volmachtenwet een probleem zou worden, spelen we met toekomst van ons land', zo zei hij nog in De Ochtend. Lachaert verwacht ook dat ook het parlement zal betrokken worden bij de opvolging van de volmachtenwet. Naast de opvolging door de zogenaamde 'superkern' (de kern van de federale topministers en de partijvoorzitters) zal er wellicht ook vanuit het parlement een opvolgtraject op poten gezet worden. Daarover wordt donderdag verder overleg gevoerd.