Een ruime meerderheid van de Belgen is voorstander van een vermogensbelasting voor multimiljonairs. Dat blijkt uit een nieuwe peiling in opdracht van het internationale netwerk Millionaires for Humanity.

Moeten mensen met een vermogen van meer dan 8 miljoen euro een extra jaarlijkse belasting van 1 procent betalen om het herstel van de coronacrisis te financieren? Ongeveer twee derde van de Belgen (63 procent) vindt van wel. Dat blijkt uit een peiling die marktonderzoeker Glocalities deed in België en andere Europese landen, in opdracht van Millionaires for Humanity. Die groep superrijken publiceerde vorig jaar een open brief waarin ze regeringen smeekten om hen 'onmiddellijk, substantieel en permanent' hogere belastingen te laten betalen. De allerrijksten hebben hun vermogen tijdens de coronacrisis sterk zien groeien, terwijl honderden miljoenen mensen in de armoede dreigen te belanden. Om de resultaten van de peiling in België te verspreiden, werkt Millionaires for Humanity samen met CNCD-11-11-11, dat organisaties en ngo's met structurele ontwikkelingsprojecten verenigt, en Corona Coalitie, een samenwerkingsverband van het Belgische middenveld. Knack en zusterblad Le Vif publiceren de resultaten in primeur. Uit eerder onderzoek bleek al dat de Belgen massaal hogere belastingen voor grote vermogens steunen. De nieuwe peiling laat zien dat daarvoor alleen bij de kiezers van de Franstalige liberalen geen meerderheid te vinden valt. 'Dat is opvallend,' zegt politoloog Dave Sinardet (VUB), 'want traditioneel is de MR sociaal-economisch minder rechts dan de Open VLD. Aan de andere kant zijn de meest rechtse kiezers van de Open VLD naar de N-VA vertrokken. Dat kan de grotere bijval bij kiezers van de Vlaamse liberalen verklaren.' Vlamingen blijken over het algemeen de vermogenstaks van Millionaires for Humanity ook iets meer genegen dan Walen, wat dan weer het beeld van een veel linksere Franstalige publieke opinie tegenspreekt. Dat in Vlaanderen de groene achterban minder brood ziet in het voorstel dan de liberale, kan ermee te maken hebben dat het hier, al met al, om een bescheiden en weinig progressieve vermogensbelasting gaat. Ze zou slechts een miniem deel van de bevolking treffen. '1 procent van de Belgische gezinnen heeft een nettovermogen van meer dan 3,5 miljoen euro', zegt econoom Ive Marx (UAntwerpen) 'Maar als je zelfs maar een fractie van die 1 procent een beetje extra belast, gaat het wel over veel geld.' Naar Belgische leden is het vergeefs zoeken bij Millionaires for Humanity. Een enthousiaste apostel van de groep is de Duits-Griekse filantroop, activist en sociaal entrepeneur Antonis Schwarz, de erfgenaam van een in de farmaceutische sector opgebouwd familiefortuin. 'In Duitsland is de welvaartsongelijkheid tamelijk groot en is de invoering van een vermogensbelasting een brandend maatschappelijk thema', zegt hij. Schwarz maakt zich naar eigen zeggen grote zorgen over de groeiende ongelijkheid. 'Een klasse van superrijken met veel politieke invloed kan bovendien een gevaar vormen voor de democratie.' Met meer dan tachtig leden vormt Millionaires for Humanity nog een kleine groep, maar Schwarz denkt dat ze een verschil kunnen maken. 'We hebben het geld en de maatschappelijke positie om onze stem te laten horen, en we hebben de tijdgeest mee.' De peiling werd online gehouden tussen 19 februari en 12 maart. Het gaat om een gewogen steekproef bij 1058 respondenten in België.