De voorbije week ging het over de PS, die voor de zoveelste keer zegt niet met de N-VA te willen regeren, het feitelijke kartel N-VA/CD&V en 'het geval' Karel Van Eetvelt. Knack-redacteur Ewald Pironet blikt terug.

1. Rode Duivel

'Rode Duivel-coalitie als alternatief voor Paars-Geel'

De regeringscoalitie van de week luidde: de N-VA samen met de PS, de SP.A, de CD&V en de MR. Ook deze formatie kreeg een naam. Eerder was er al sprake van de 'Vivaldi-coalitie', een verwijzing naar De vier seizoenen, die de vier politieke families zouden weerspiegelen: de winter is blauw (MR en Open VLD), de lente groen (Ecolo en Groen), de zomer rood (PS en SP.A) en de herfst is oranje (CD&V en CDH). Nu werd het de 'Rode Duivel-coalitie'. Omdat de 'rode' Paul Magnette (PS) een regering zou vormen met 'duivel' Bart De Wever. Wie verzint het?Die coalitie zou er dus een worden zonder Open VLD, zonder Groen, zonder Ecolo. Ze zou 80 Kamerzetels hebben en een Vlaamse en Waalse meerderheid hebben. Maar, zoals professor Herman Matthijs al aanstipte op Knack.be: 'gaat de MR de Open VLD laten vallen? En wat doet de PS met Ecolo?' En vooral: wil de PS met de N-VA in zee?De nieuwjaarstoespraak van PS-voorzitter Magnette bood geen opening voor een coalitie met de N-VA, het was geen uitgestoken hand. Het was een 'nee' zonder 'nee' te zeggen. De PS kan makkelijk zonder de N-VA een regering vormen. Ze kan een paars-groene regering op de been brengen, dus met SP.A, MR, Open VLD, Groen en Ecolo. Samen hebben die partijen 76 van de 150 zetels in de Kamer. Dat is nipt, maar voldoende.Er wordt gezegd dat CD&V (12 Kamerzetels) in die paars-groene coalitie moet worden opgenomen. Dat zou niet alleen voor een comfortabele meerderheid zorgen, maar tevens dat de federale regering ook in Vlaanderen over een meerderheid beschikt. De CD&V heeft daar begrijpelijkerwijs geen zin in, want als zij zonder de N-VA in een federale regering stapt, loopt ze een volgende verkiezingsnederlaag tegemoet. En die kan ze zich niet meer permitteren. Feitelijk vormen de CD&V en de N-VA op dit moment een kartel. Beide partijen hebben daar alle belang bij. Paars-Groen heeft de CD&V eigenlijk niet nodig en kan zich desgewenst versterken met CDH (vijf zetels) en/of DéFI (twee zetels). Dan is er geen Vlaamse meerderheid, maar dat is ook niet verplicht. Waarop wachten de paars-groene partijen eigenlijk al meer dan acht maanden om een regering te vormen?Nauwelijks tien dagen nadat Karel Van Eetvelt, topman van de bankenlobby Febelfin, zich paginagroot had laten interviewen over een politieke beweging die 'radicaal vernieuwend' moest zijn, werd bekend dat hij de financieel en sportief noodlijdende voetbalclub Anderlecht zal leiden. Het kan blijkbaar snel gaan.Opvallend is dat meteen ook de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) in de raad van bestuur van Anderlecht werd opgenomen, en nog wel als onafhankelijk bestuurder. Dat is onverstandig, zowel van Anderlecht als van Close, want het roept de schijn van belangenvermenging op. Ooit loopt dat fout.Wat nu met de grote politieke ambities van Van Eetvelt? De eerste tijd zal hij wel zijn handen vol hebben met Anderlecht en zal van zijn politieke beweging weinig te merken zijn. Maar wie weet ontspint zich in Anderlecht iets moois, want niet alleen Van Eetvelt heeft er politieke ambities. Er wordt al jaren gezegd dat ook de voornaamste aandeelhouder van Anderlecht, ondernemer Marc Coucke, zulke ambities zou hebben. Wat ook wordt gezegd over Vincent Kompany, Rode Duivel en projectmanager bij Anderlecht. Zijn vader, Pierre Kompany, zit al voor het CDH in het Brussels Parlement. Zelf ontkent Vincent Kompany dat hij politieke ambities zou hebben: 'Het blijft me verbazen dat men mij politieke ambities toedicht, want ik ben daar absoluut niet de persoon voor.'Het geval Van Eetvelt leert dat je beter met alles rekening kunt houden. Behalve met de mogelijkheid dat Anderlecht dit seizoen nog kampioen wordt.