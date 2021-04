Het ging deze week over versoepeling van de coronamaatregelen, het gevolg voor het spaargedrag van de Belgen, maar ook nog steeds over de affaire rond Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi, waarbij Johan Vande Lanotte zich opnieuw op het toneel hijst. Knack-redacteur Ewald Pironet blikt terug.

1. Corona

'We zijn niet blind voor de kritieke situatie in onze ziekenhuizen. Maar we zijn ook niet doof voor de vraag naar écht perspectief. Dit zijn waarschijnlijk de laatste weken, maar de laatste loodjes wegen het zwaarst. We hebben daarom gekozen voor een nieuwe aanpak die meer inzet op risicobeheersing, in plaats van het steeds weer sluiten en heropenen van sectoren.'

...

Niemand was blij met de beslissingen die het Overlegcomité afgelopen week nam om de coronapandemie onder controle te houden. Horecaondernemers en andere zelfstandigen zijn ongelukkig omdat de (gedeeltelijke) opening van hun handelszaken werd uitgesteld. Virologen en andere artsen zijn ongelukkig omdat ze vrezen dat de drukte in de ziekenhuizen op de afdeling intensieve zorg niet zal afnemen, integendeel. En heel wat mensen kunnen het allemaal gewoonweg niet meer volgen wat nu mag en niet mag en worden er moedeloos van. Van een consequent en volgehouden anticoronabeleid is ondertussen geen sprake meer. Het beste voorbeeld is de raamregel voor treinen naar de kust. Een kleine maand geleden werd die ingevoerd: richting kust mocht men tijdens de weekends en in de vakantie in de trein alleen nog maar aan het raam gaan zitten. Het zorgde voor veel spanning tussen de NMBS en de bevoegde minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) en voor veel ophef en onbegrip onder de treinreizigers. Maar zie, de regel wordt eind deze maand al afgeschaft. De treinen mogen vanaf mei 100 procent vol zitten, maar overvolle treinen mogen niet. Een illustratie van het flipflopbeleid.Waarom wordt de regel vanaf mei teruggeschroefd? 'De vaccinatiestrategie maakt een exit mogelijk, en daar ben ik blij om', aldus Gilkinet. Niettemin blijft het vaccinatiecijfer laag: nog geen 20 procent van de bevolking heeft minstens één prik gehad, geen 6 procent is volledig gevaccineerd. Er blijft dus nog een lange weg te gaan eer we allemaal tamelijk veilig zijn dankzij de vaccins.Ook premier Alexander De Croo verwees naar de vaccinatiestrategie om enig perspectief te geven. Hij had het over een 'duurzame verbetering' van de situatie op intensieve zorg én 70 procent van onze 65-plussers die een eerste dosis van een vaccin gekregen moet hebben. Dat zijn voor de premier de twee voorwaarden om vanaf 8 mei een paar versoepelingen in gang te zetten, zoals het openen van de caféterrassen. Volgens de Vlaamse minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zal 70 procent van de Vlaamse 65-plussers volgende week zijn eerste inenting gehad hebben.De voorwaarde dat 70 procent van de 65-plussers een prik moet hebben gehad voor verdere versoepeling gaat wel voorbij aan het feit dat het vandaag vooral jongere mensen zijn die in het ziekenhuis en op intensieve zorg terechtkomen. En het is afwachten hoe het overlegcomité de tweede voorwaarde, 'een duurzame verbetering' van de situatie op intensieve zorg, concreet zal invullen. In elk geval sterven er elke dag zo'n 40 mensen aan de gevolgen van corona. Dat hoge cijfer mag ons niet onverschillig laten. Bericht in de kranten deze week: 'Hoewel de coronacrisis de Belgische economie vorig jaar met ruim 6 procent heeft doen krimpen, werden de gezinnen rijker. Het netto financieel vermogen steeg in 2020 met 45,5 miljard naar 1.146,5 miljard euro, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.' We werden tijdens de coronacrisis 'geforceerd' om te sparen: veel gezinnen gaven minder geld uit omdat niet-essentiële winkels en de horeca maanden gesloten waren en men minder op reis kon. Het spaargeld kwam terecht op spaarboekjes (13,8 miljard) en zichtrekeningen (12,4 miljard), maar er werden ook meer beleggingsfondsen (7,9 miljard) en beursgenoteerde aandelen (6,2 miljard) gekocht. Maar dan een andere publicatie deze week, dit keer rekenwerk van enkele Leuvense economen: 'Meer dan een op de drie werknemers leed in 2020 inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid of door een terugval in inkomen uit flexi-jobs. Gemiddeld verloor een getroffen werknemer 15,1 procent aan bruto jaarinkomen. De verhoogde uitkeringen brachten dat verlies terug tot een daling van 3,1 procent in beschikbaar jaarinkomen, of 858 euro. Voor werknemers die tijdelijk werkloos werden én een flexi-job zagen wegvallen, kan het verlies in beschikbaar inkomen zelfs oplopen tot 30 procent.' Terwijl heel wat Belgen dus meer konden sparen en beleggen, vielen er ook veel terug op een lager inkomen. Het illustreert hoe sommigen nauwelijks of niet financieel getroffen werden door de coronacrisis en anderen zeer hard. Ook dat mogen we niet uit het oog verliezen.Een nieuwe week en nieuwe onthullingen in het dossier van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (ex-Open VLD), de oprichtster Let's Go Urban, het dansproject voor kansarme jongeren. De audit van de stad Antwerpen over de verstrekte subsidies aan El Kaouakibi en haar projecten is klaar. En het is niet mals. Noch voor El Kaouakibi, omdat er sprake is van 'oneigenlijk gebruik' van ruim 257.000 euro subsidies aan Let's Go Urban. Noch voor de stad, omdat haar controle op de subsidies 'eerder oppervlakkig' was en 'de kritische blik ontbrak'.'Onder meer op basis van de vaststelling dat in het geval van sommige facturen sprake is van manipulatie, zijn de bevindingen van de auditdienst ondertussen overgemaakt aan de gerechtelijke diensten', zo meldde nog de stad Antwerpen.Het is nu wachten op het rapport van Johan Vande Lanotte. Eind februari verdedigde El Kaouakibi zich op een persconferentie tegen de beschuldigingen van fraude en de oud-politicus van de Vlaamse socialisten was daar een opvallende verschijning. Hij had toen de boekhouding van de vennootschappen rond El Kaouakibi bestudeerd, maar vond geen aanwijzing voor fraude en concludeerde dat er alleen sprake was van 'slordig financieel beheer'.Afgelopen week maakte Vande Lanotte bekend dat hij volgende week met een nieuw rapport komt. Daar wordt reikhalzend naar uitgekeken. Niet het minst bij de Vlaamse socialisten, die niet bijzonder blij waren toen Vande Lanotte in dit dossier plots ten tonele verscheen.