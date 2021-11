Federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi reageert 'ontgoocheld' op het Vlaamse klimaatplan. Energia vindt dan weer dat de Vlaamse regering het 'principe van technologieneutraliteit begraaft'.

De Ecolo-minister erkent dat de Vlaamse regering de ambities opschroeft, 'maar gezien de politieke context van de COP26 en de klimaatnoodsituatie, zou het omgekeerde onbegrijpelijk en onaanvaardbaar geweest zijn'.

Vlaanderen wil de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 procent verminderen. Dat blijft volgens Khattabi 'ver onder wat Europa vraagt (de EU vraagt België om de uitstoot met 47 procent te verminderen, red.) en aan de vooravond van de echte onderhandelingen over de lastverdeling is de boodschap dan ook: doe de rest!'

De Ecolo-minister voegt er nog aan toe: 'Als ook de federale maatregelen al in de 40 procent verrekend zijn, doet Vlaanderen veel minder dan het beweert'.

Vlaamse regering creëert monopolie voor elektrische wagens, zegt Energia

Door vanaf 2029 de verkoop van nieuwe wagens met een klassieke verbrandingsmotor te verbieden, 'begraaft de Vlaamse regering het principe van technologieneutraliteit' en 'verstoort ze ook potentieel de marktwerking door een monopoliesituatie te creëren door enkel voor één technologie te kiezen'. Dat zegt Energia, de vroegere Belgische Petroleum Federatie.

Een van de meest opvallende maatregelen in het Vlaamse klimaatplan is dat er vanaf 2029 enkel nog emissievrije personenwagens en bestelwagens nieuw kunnen ingeschreven worden. Dat betekent concreet een uitdoofbeleid voor wagens op benzine en diesel.

Volgens Energia gaat de Vlaamse regering daarmee in tegen het principe van energieneutraliteit en creëert het op die manier een 'monopolisituatie voor elektrische wagens'. De federatie spreekt van 'discriminatie' van thermische wagens die volgens Energia ook op koolstofarme brandstoffen kunnen rijden. Die evolutie naar koolstofarme brandstoffen is volop bezig.

Energia plaatst ook wat kanttekeningen bij de voordelen en het 'groene' imago van elektrische wagens. Zo moet de bewering dat elektrische wagens vanaf 2025 goedkoper worden dan diesel- of benzinewagens genuanceerd worden omdat de subsidies voor elektrische wagens mee betaald worden door alle belastingbetalers. De federatie merkt ook op dat elektrische wagens maar net zo CO2-emissievrij zijn als de elektriciteit die ze gebruiken. Zo is momenteel nog minder dan 20 procent van de geproduceerde elektriciteit in België afkomstig van hernieuwbare bronnen.

