Ministers Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR) richten een Dialoogplatform op waarin wordt nagedacht over 'de toekomst van het Belgisch federalisme'.

Dat staat te lezen in hun beleidsnota. Beide ministers zijn verantwoordelijk voor institutionele hervorming.

...

Dat staat te lezen in hun beleidsnota. Beide ministers zijn verantwoordelijk voor institutionele hervorming. De bedoeling is dat het zogenaamde Dialoogplatform een 'brede raadpleging' bij de bevolking organiseert. De vorm is geïnspireerd op de Conferentie van de Toekomst van Europa, waarin op EU-vlak instituties, het parlement en samenkomen. Volgens Verlinden en Clarinval gaat het in ons geval om lokale besturen, experten, de academische wereld en het middenveld. Maar dus ook de gewone burger, 'in het bijzonder de jongeren', luidt het. De ministers nodigen de Kamer uit om via experimentele vormen van burgerparticipatie aanbevelingen te formuleren aan het Dialoogplatform. 'Zoals burgerkabinetten of gemengde panels waar naast parlementsleden ook door loting geselecteerde burgers, vertegenwoordigers van het middenveld, academici, experten en burgemeesters op vrijwillige basis deel van uitmaken.'Het doel is om vanaf 2024 een 'meer homogene en efficiënte bevoegdheidsverdeling' te bekomen. Verlinden en Clarinval stomen ondertussen een lijst van grondwetsartikelen klaar die ter herziening moeten worden verklaard door het parlement. Die opsomming bevat hoe dan ook artikel 195, de zogenaamde sleutel op de grondwet. Die belofte stond al in het Vivaldi-regeerakkoord. De lijst zal worden vervolledigd met de artikelen 'die noodzakelijk zijn om de richtinggevende aanbevelingen van het Dialoogplatform te vertalen'.Eind volgend jaar al moeten concrete aanbevelingen worden voorgelegd aan de regering.