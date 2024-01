Kristof Calvo duwt Kamerlijst Ecolo in Henegouwen

Groen-Kamerlid Kristof Calvo zal dan toch deelnemen aan de federale verkiezingen. Hij zal de Kamerlijst van zusterpartij Ecolo in Henegouwen duwen als verruimingskandidaat, zo melden Groen en Ecolo.

Vorig jaar kondigde Calvo zijn afscheid aan van de nationale politiek om de prioriteit te leggen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Mechelen. ‘Dat blijft zo. Maar een nationale kiescampagne moet ook een ideeënstrijd zijn. Die ideeënstrijd wil ik mee aangaan in Henegouwen, een belangrijke provincie’, legt hij uit.

Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Marie-Colline Leroy trekken de Kamerlijst in Henegouwen. ‘Kristof is altijd een bruggenbouwer geweest. Tussen het noorden en het zuiden van het land, maar ook tussen burgers en politiek’, zegt Nollet. ‘Zijn aanwezigheid op onze lijst toont aan dat die geen geografische of taalkundige grenzen kent.’

De transfer past in het pleidooi van de groene partijen om een federale kieskring in te voeren. ‘Dat Kristof met zijn federale ervaring mee op campagne gaat in Henegouwen, past helemaal in onze filosofie om beter samen te werken, over de taalgrens heen’, zegt Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout. ‘Wij gaan voor een goed draaiend land met sterke deelstaten die samenwerken in een sterk België.’ Kandidaten moeten niet wonen in de kieskring waar ze zich verkiesbaar stellen.

Eerder raakte al bekend dat ex-miss Julie Taton de tweede plaats krijgt op de MR-lijst in Henegouwen. Zij woont momenteel in Waals-Brabant.