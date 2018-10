Kris Peeters (CD&V): 'Wat bemoeit Bart De Wever zich met mijn privéleven?'

'Georgette en René Magritte', zo staat er in grote letters op de muur in de hal van het kabinet van Kris Peeters. Het lijkt haast een waarschuwing voor de surreële wereld waarin de CD&V'er de laatste jaren terechtgekomen is, eerst als voortdurend belaagde vicepremier van de federale regering, nadien als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester in Antwerpen. Commentatoren schrijven over zijn ' mission impossible' of gewagen van een 'karaktermoord' op Peeters, Louis Tobback (SP.A) had het in De Tijd dan weer over een 'suïcidepoging'. Zelfs zijn eigen voorzitter, Wouter Beke, zegt dat hij 'soms te doen heeft met Kris Peeters'. Vriend en vijand vragen zich af: wat heeft Peeters zichzelf aangedaan door zich in de Antwerpse verkiezingsstrijd te wagen?

